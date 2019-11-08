【加拿大肝脏基金会专栏】糖、酒与美点，可是你真爱？

“我有脂肪肝，是不是少吃肉就沒事了？”

在健康講座上，經常聽到有人問這個問題。脂肪肝雖然指肝臟內脂肪過多，但不同的病人，可能由不同的原因導致脂肪的積儲。在加拿大，脂肪肝最常見原因包括肥胖、代謝性疾病如二型糖尿病以及飲酒。

士嘉寶健康網絡的馮醫生（Dr. Jason Fung）指出，與肥胖和二型糖尿病類似，脂肪肝主要是一種飲食疾病，與高胰島素水平，以及糖類與精加工碳水化合物的高攝取量有關。

“當我們吃甜食及精加工碳水化合物時，激素胰島素便會合成，‘告訴’我們的身體儲存食物能量（或卡路裏）。”馮醫生解釋：“如果吃的主要是糖和精制碳水化合物，那麽肝臟會將這些碳水化合物轉變為脂肪；如果吃了過多的糖和精制的碳水化合物，肝臟就會產生過量的脂肪，這些脂肪會積貯，導致脂肪肝。”

耶魯大學醫藥系教授利未博士則指出，飲酒過多也是導致脂肪肝的主要原因；另外某些人因為遺傳因素而容易患上脂肪肝，還有一些類固醇類藥物也會導致脂肪積貯。

有脂肪肝，會怎麽樣呢？

有脂肪肝的人，可能會感覺到某些癥狀，比如疲憊、食欲不振或者胰島素水平升高。“脂肪肝正快速成為肝硬化及肝移植的最常見的病因之一。”利未博士指出：“雖然肝臟內脂肪過量可能是良性的，也沒有醫學的並發癥，但有些病人會因為肝細胞受損而出現炎癥，而炎癥則會導致進展性的肝纖維化，最終出現肝硬化及其並發癥，包括肝衰竭與肝癌。”

如何預防或治療脂肪肝？

預防及改善的最有效方法是改變生活方式、減輕體重及增加體力活動。

“脂肪肝多是由過量糖和精制碳水化合物的攝入引起的，因此預防的關鍵是減少糖和精制碳水化合物的攝入，”馮醫生說：“在早期，脂肪肝是完全可以逆轉的。”

利未教授強調減少酒精攝入、控制糖尿病、高血壓和高脂血癥等代謝類疾病、保持健康體重的重要性：“如果可以減輕10%的體重，則不僅可以逆轉脂肪肝，還可以改善相關的炎癥以及肝纖維化。”

總結來說，脂肪肝做為一種飲食疾病，很多時候是“吃出來”的，所以也可以通過改善飲食而“吃回去”。想了解更多有關脂肪肝的咨詢，請瀏覽我們的網站www.liver.ca或致電1-800-563 5483咨詢。