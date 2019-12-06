文 / 十月 Canada

“李晨曦不太可能，公司年会上女朋友也来了。那还剩下了张子栋，他不是喜欢我么！”孙佩佩心里的鼓打了一遍，她咬紧牙关决定说出心口的这个名字。

“张子栋？”她笑着说。

灵巧和孙佩佩同时关注着马雪燕的表情变化。只见她努着嘴角笑了，轻声地说了一个名字：“是许魏洲。”

许魏洲这个名字如晴天霹雳一般，直接劈碎了孙佩佩和灵巧最后的坚持。公司里前后有多名女同事追求过许魏洲，他不但是钻石王老五的领航人物，他还是公司的老板。

“怎么会？绝对不可能是许魏洲。”心中的呐喊声从孙佩佩眼神里便可以读出，她心中充满怒火，无意间又与灵巧对望了一眼。“怎么从来没看出来，你和老板好上了。说说你俩的故事。”灵巧一边问一边冲孙佩佩使了一个眼色，她急迫地想要确定这一切不是真正发生了。

“他和你表白了？”按说这种话孙佩佩不该说。她那样骄傲自大的人，怎么会问这种问题。但是此时她顾不得那些了，她必须确定这不是真的。

“他没有表白，但是我明白他的心。他经常和我说他妈妈的事儿，说他家里的事，保姆做饭不好吃等等这些私人话题。”

“就这些？”孙佩佩带着嘲讽的语气。

“我出去吃午饭的时候，他经常说给我带一份点心回来。这种情况很久了，我知道他喜欢我，虽然他并没有说，但是这不就是恋爱么！”马雪燕脸上充满着浓浓的爱情味道。

“这么说，他并没有表白。你是从这些事情上判断他喜欢你的？”孙佩佩舒了一口气。“午饭的时候他也让我带过点心。”灵巧跟了一句。

“我相信他是喜欢你的。”孙佩佩虽然嘴上这么说了，但是她的心里可不是这么想的，她想的是这个自以为是的蠢丫头，许魏洲怎么可能看上她。

“我想让你们俩帮帮我，给我出出主意，或者替我问问他，他应该主动捅破这张窗户纸。”这几句话说完，马雪燕涨红了脸。

“你确定他喜欢你么？”灵巧的心情虽然舒展开了，但是她又突然同情起马雪燕。很显然，公司里没有马雪燕的男朋友，这件事是完全不存在的。她不想让马雪燕在这件事情上出丑。

“我去问问他。”孙佩佩主动提议。

“谢谢你。”马雪燕动情地说。

“不用谢，我们都盼着得到好消息。”孙佩佩举杯，三个女人貌似有着统一的心境，仰头干了各自的蓓蕾酒。

待续……