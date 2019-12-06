巴西野花牌綠蜂膠 對血糖、血脂和自由基的作用

綠蜂膠是蜜蜂從植物葉芽、樹皮內採集所得的樹膠混入工蜂上顎腺分泌物而成的混合物。它集天地動植物精華於一體，是蜂群5600萬年來保護自身精心製造的藥品，具有消炎廣譜抗病原微生物（包括細菌、病毒和真菌）、抗氧化衰老、增強免疫功能、抗惡性病變、降脂和降糖等綜合作用。在世界上許多國家民間被廣泛用於治療創傷與感染、高血糖、高血脂、心腦微循環障礙等，其驚人療效越來越受到醫學界的關注幷推廣運用。

高血糖是因胰島素絕對或相對不足所引起的，可引起感染、心腦微循環障礙和神經系統等嚴重幷發症。近年來，越來越多的報道顯示綠蜂膠對高血糖有著廣泛和顯著的益處。爲確切瞭解綠蜂膠對高血糖治療的科學價值，中國學者(Hu Fuliang等)在世界權威醫藥學雜誌Pharmacological Research（2005，51）上發表了其研究結果。

在用高血糖鼠進行的實驗研究中，中國學者進行了綠蜂膠對血糖、血脂和自由基作用的隨機、對照試驗：

實驗進行了8周，結果顯示經綠蜂膠調節後的第2、5、6、7周，高血糖鼠的血糖分別下降22.2%、25.7%、29.5%和34.8%，較高血糖對照組具有非常顯著的意義（P<0.01）；在降低血脂方面，經綠蜂胶調節後，高血糖鼠的三酸甘油酯（TC）下降了20.1%，總膽固醇（TG）爲38.2%，低密度脂蛋白（LDL-C）爲58.3%，極低密度脂蛋白（VLDL-C）36.8%，高密度脂蛋白（HDL-C）上升13.6%，除高密度脂蛋白外，均較高血糖對照組具有非常顯著性差異（P<0.01）；在對自由基作用方面，經蜂膠調節後，高血糖鼠的果糖胺（fructosamine，FUR）下降25.3%，丙二醯胺（malonamide，MDA）下降46.7%，氧化一氮（nitric oxide，NO）下

降18.6%，氧化一氮合成酶（nitric oxide synthetase，NOS）下降29.0%，而過氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)則上升23.8%。證實綠蜂膠能夠有效調節糖和脂肪的代謝，減輕脂質過氧化物（FUR、 MDA 、NO 、NOS）自由基對組織細胞的損害，其機制是通過增強過氧化物歧化酶的活性而發揮作用。

綠蜂膠的直接降血糖和降血脂作用，對控制高血糖意義重大。經綠蜂膠調節後第2周，血糖開始顯著下降，7-8周得到有效控制，同時糖與血脂代謝紊亂得到改善。但更令人興奮的是其增強過氧化物歧化酶的活性和抗脂質過氧化物的作用，對高血糖、心腦微循環障礙和神經組織等疾病所引起的其他症狀具有更深遠的幫助。此外，醫學家發現綠蜂膠中類黃酮等生物活性成分的含量對降低高血糖影響極大，可産生極其顯著的差別。

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