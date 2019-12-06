辞旧迎新欢聚一堂 ——音乐之友艺术团联欢会散记

风雨送春归，飞雪迎春到。不平凡的2019年即将走完全部里程，无论圣诞节、公历元旦节、农历春节都即将来临。人们纷纷拉开了辞旧迎新的序幕。

音乐之友艺术团，于2019年11月27日上午9时半，在KUC教堂举行了别开生面的联欢会。新组成的领导团队、艺术总监、音乐指挥刘永明，团长李恕西女士的帶领下，副团长徐学斌及常务理事柯莉女士，曹祥龄先生精心策划下，周密的组织了辞旧迎新联欢会。

首先副团长徐学斌宣布联欢会开始，并简要指出大会的宗旨是总结一年的成绩，迎接新的一年的新任务，感谢歌友们对艺术团工作的配合与支持。

接着团长李恕西讲话，她说我谨代表新一届管理团队，对团里所有的中老年朋友这一年来积极参与团里的活动，以及对艺术团无私的奉献表示衷心的感谢和深切的慰问！即将过去的一年里，在前届张弘团长、王家平副团长、罗秋娜副团长、刘永明指挥及音乐伴奏赵忠岷老师的努力下，在全体团员积极支持参与下，我们艺术团声名鹊起，组织壮大了，吸收了二十五名新团员，全团整体演唱水平提高。九月份组织了两场大型演出，及若干次小型演出。在八月份组织了一次户外联欢活动，并吸收了团员家属参加。参加活动达五十余人。通过这些活动丰富了大家的精神生活。极大地体现了我们老有所爱、老有所乐的精神风貌。希望大家继续努力，齐心协力，集思广益，发挥特长，献出智慧，让音乐之友艺术团更上一层楼！祝大家身体健、家庭幸福、节日快乐！

节目主持人刘洪莉宣布演出开始。

首先在刘永明指挥下练唱《我们众志成城》，鼓励人们坚定信念，团结一心，勇敢前行。另一首是《今天是个好日子》，歌唱我们美好的生活，对更好的未来充满信心。在这两首歌的引领下，团员们都亮出了自已最喜欢的节目。特别引人注目的是女声小合唱和男声小合唱。这两个小合唱是艺术团的最有特色的节目，这是刘永明指导精心打造的节目之一。女声小合唱最动人的歌曲是《雁南飞》，男声小合唱最引人注意的是《红河谷》。最受称赞的是八十四岁的姚老师演唱的《沙家浜》选段等，引人入胜的是吴汉珍的独舞，尹贞姬两人的朝鲜舞。很受欢迎的是月琴独奏、京戏选段演唱、二胡演奏、朗诵节目、太极拳表演等等。演出的节目令人应接不暇，非常精彩。最后是老歌大联唱，这时大家激情洋溢，有的围在钢琴伴奏赵老师身边，放声高歌，有的情不自禁跳起舞来。人们的快乐到达高潮，一浪高过一浪。人们玩得开心，玩得尽兴。这次活动，给全团每个朋友，留下难忘的记忆。

今天的联欢会很成功。让全团朋友聚在一起喝茶，吃点心，看演出的节目，心灵的美好得到充分的交流，增强亲和力、凝聚力，为音乐之友艺术团未来的辉煌打好了坚实的基础。

匡裕莲