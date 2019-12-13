别在冬季一不小心又胖了！ 肥胖是病，该治还得治

肥胖是一种病吗？

肥胖究竟是不是一种病，答案是肯定的。美国医学会在2012年将肥胖定义为一种慢性疾病。近十几年来，无论在发达国家或发展中国家的成年人或儿童中，超重和肥胖的患者患病率都以惊人的速度增长，肥胖已经成为重要的公众健康问题。《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》显示，全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率为11.9%，比2002年上升了7.3和4.8个百分点，6至17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，比2002年上升了5.1和4.3个百分点。

为什么容易发胖？

冬季阳光比较少

在冬季，由于下雨天以及下雪让阳光出现的机会比较低，而很多人不知道充足阳光照射会让皮下脂肪得到很好的分解，如果光照不足就会让细胞囤积过多的脂肪。

没有坚持运动

由于在冬季气温比较低，很多人会感觉冷，会让自己减少运动的量，甚至有些会让自己一整天窝在暖气房中不肯出门，而在这个时候身体的能量消耗会比较低，也就会让这些能量脂肪堆积，让身体发生肥胖。

聚会多

一进入冬季，到了年底各种各样的聚会逐渐增加，尤其是在春节，各种聚会上的高脂肪高热量食物会通通出现，而在这种环境的影响下，会让身体摄取过多脂肪热量而引发肥胖。

肥胖会带来哪些危害？

超重及肥胖给各国都带来了巨大的卫生经济负担。因为肥胖会导致多种慢性疾病的发生，如糖尿病，高血压，冠心病，脑卒中，高血脂，非酒精性脂肪肝病与非酒精性脂肪肝炎，胆石症，胰腺炎，高尿酸血症，多囊卵巢综合症，女性不孕症，男性性功能减退，阻塞性睡眠呼吸困难，肥胖相关性肿瘤等等。肥胖同时也给病人本身造成很多负面影响，如没有自信，会增加抑郁症的风险，回避运动，进食障碍，不愿意看医生等。

如何判断自己是否得了肥胖症？

成人肥胖的测量标准是什么？我们现在一般采用体重指数（body mass index，BMI）来测定，BMI=体重（kg）／身高(m)2，BMI是目前国际最常用来评估体重与身高比例的工具，我国正常人的BMI在24kg/m2以下，大于24kg/m2为超重，大于28kg/m2就是肥胖。

病因未明的肥胖称为单纯性肥胖或原发性肥胖，病因明确者称为继发性肥胖。一些内分泌疾病如库欣综合征，胰岛素瘤，甲状腺功能减退，泌乳素瘤等都可引起继发性肥胖，一些药物如氯丙嗪，胰岛素，糖皮质激素等也可引起继发性肥胖。

发现超重或肥胖了该怎么办？

首先保持良好的饮食和运动习惯，防止体重增加。建议通过减少膳食热量、增加体力活动、改变行为习惯等生活方式干预，将体重控制到正常范围。肥胖者经过3至6个月的单纯控制饮食和增加运动量处理仍不能减重5%，甚至体重仍有上升趋势者可考虑配合使用减重药物。减重药物需要在医生指导下接受治疗，采用中西医结合综合治疗，帮助患者达到理想体重。