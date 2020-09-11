【加拿大肝脏基金会专栏】 何种肝病会增加COVID-19的风险？

專科門診信息網Healio新近刊發的文章表明，COVID-19(冠狀病毒疾病)在脂肪肝病和肝硬化中帶來更高的風險。

這一結論源自對“國際數字肝臟大會”上提交的案例的研究。專家們發現在非酒精性脂肪肝或肝硬化等某些肝病患者中，COVID-19疾病的發病及死亡風險都偏高。

“關於冠關病毒流行病，合並病癥會影響病情結果，”德國萊比錫大學醫院肝病科主任伯格教授（Prof Thomas Berg）在新聞發布會上說：“心腦血管的風險因素廣為人知，但是有關肝臟的風險我們知道的卻很少。”

伯格教授指出了肥胖及慢性肝臟疾病與大流行期間死亡率的相關性。“日前最常見的慢性肝病是非酒精性脂肪肝，根據最新的統計數據，全世界高達25％的人可能患有非酒精性脂肪肝病，且顯然與肥胖有關，也是感染COVID-19的危險因素，”伯格說。“對於60歲以下相對年輕的成人來說，似乎更為嚴重——如果他們患有非酒精性脂肪肝病，其感染COVID-19後死亡的風險幾近翻倍。”

伯格教授同時表明，未有肝硬化的肝病不會給COVID-19帶來額外的風險，但是一旦患者發展為肝硬化，風險就會增加；而需要進入重癥監護病房的患者的比例會隨著肝病嚴重程度的上升而增加，死亡率也有所上升。

“如果只有慢性肝病而未出現肝硬化，那麽感染COVID-19後死亡率仍相對較低，”伯格說：“但是，如果感染者有晚期肝硬化，其風險可高達50％。”

而對於肝臟移植生存者，該研究引用了來自18個國家提交的報告，比對了大量患COVID-19的肝臟移植接受者案例，指出肝臟移植未顯示會增加COVID-19的死亡風險。

伯格教授表示，那些推遲或者延誤診治的慢性肝病患者亦面臨風險。慢性肝病患者害怕去醫院進行檢查或復診，可能導致晚期肝病的增加，最終在感染COVID-19時，引發第二波發病率和死亡率。醫生和患者應優先考慮任何慢性肝病患者的護理診療。

“讓人擔心的是，由於害怕去看醫生，患者得不到足夠的診治。在疫情流行期間，未被及時診治的患者增加，會導致推遲就診的積壓，進而可能引起更多晚期肝病。”伯格教授表示：“而由於癌癥的誤診、癌癥篩查不全面以及肝病的持續惡化，我們可能會看到更高的發病率和死亡率。”