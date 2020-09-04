【加拿大肝脏基金会专栏】以知识消除肝病污名化

“體檢檢出丙型肝炎，老公懷疑我吸毒感染，要跟我離婚。”

“我爸爸不遠萬裏到加拿大看我們，我老公說乙肝容易傳染，不讓我爸爸住家裏……。”

加拿大肝臟基金會的熱線曾接到過許多類似的電話，講述身邊的肝病患者被周圍的人誤解甚至歧視的經歷。對於常見的肝臟疾病，人們會有許多先入為主的觀念和想法。肝病患者更會被誤解甚至被汙名圍繞，而汙名反過來又會導致錯誤信息、錯誤假設、評判和恐懼的擴散。

加拿大的肝病正在上升。據估計，每四個加拿大人，就有一個可能受到肝臟疾病的影響，最常見的肝臟疾病是非酒精性脂肪肝病（NAFLD）和丙型肝炎。不幸的是，這些疾病可能發生於任何人身上，無論他們的生活方式如何。而圍繞他們的汙名與偏見，有時和疾病本身一樣令他們難以承受。

汙名化是什麼樣的？

對於疾病的汙名化，是“羞辱甚至以不同方式對待有健康狀況的人的行為。”這是一種負面成見。它傷人至深。

一些肝臟疾病與吸毒、酗酒或超重等很多因素有關。不幸的是，有些人對所有這些成因都有負面的看法和成見。許多肝病患者，無論是否喝酒、吸毒或超重，都會受到這些成見的影響。

我們經常聽到受肝病所困的人，講述類似的經歷時說，“我總覺得有必要告訴別人我幾乎不喝酒，他們總認為喝酒是我患上肝病的原因，我不想被他們評頭論足，”或者說“我曾使用過靜脈註射毒品，我知道這會使某些人不屑。連醫生和護士也以異樣的眼光看我，所以我從來都不願意去診所。”我們聽到一些患者說，他們有時會隱瞞自己的診斷，以避免被別人評判，避免自己的人際關系與工作受到影響。因疾病而產生的羞恥感可能變得很重，以至於成為患者獲取治療、預防和支持的障礙。

如何幫助消除對肝病的汙名偏見？

加拿大肝臟基金會致力於重塑公從對肝臟疾病的認知，消除肝病汙名化。我們需要您的幫助來提升對肝病的認知，並推動有意義的變化。

我們呼籲您訪問www.actionsagainststigma.com，您可以在網上登記以接收系列電子郵件，郵件會告訴您采取什麼行動來幫助我們實行這一重要的改變。這些行動有多種方式，包括簽署請願書、在社區中傳播認知和教育等。