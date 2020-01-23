文 / 十月 Canada

“看完了？”张子栋等到所有人都离开办公室，他走到孙佩佩办公桌前。

“看了。”孙佩佩心情极其复杂。

“删了么？”

“删了。”其实孙佩佩虽然删了文件，但是她打印了一份保留了下来。

“走吧，去吃饭。”

孙佩佩不知道如何与张子栋说，她与许魏洲的关系她自己都没有想清楚，又谈何取舍。

张子栋写给孙佩佩的邮件，他信中说：“你和许魏洲，张玮的三人关系我希望你尽快处理好。如果你打算接受我，那么下班后我们一起去吃饭。看完后删掉邮件”

孙佩佩与张子栋同属一个部门，她不想搞坏彼此之间的关系，她也并不想要接受张子栋，但是这顿饭必须去吃。至于与许魏洲的关系，孙佩佩至今都没想通那是一种什么性质的关系。

此时的孙佩佩真正地陷入了困境。张子栋逼她表态，至于许魏洲，他们之间甚至从未涉及过情感，又谈何处理好。带着这些纠缠不清的烦恼，孙佩佩选择了沉默，不解释也不谈论。

但是张子栋认为孙佩佩已然接受了他。他们一起吃了饭，又约了朋友去喝茶。这个过程中孙佩佩没有显露出任何其他的情绪。

至于马雪燕的事情，她是不是心碎，或者悲伤过度？孙佩佩完全忘记了。那曾经存在过的马雪燕的故事，不过也就两三天的时间，但是她连问候一下马雪燕在心情也没有。

和张子栋的一对情侣朋友喝完茶，四个人在张子栋的家里又打了一会儿牌，小情侣俩人开始张罗走。

张子栋送朋友出门后回来。

“今晚你别走了。”张子栋掩上门，伸手搂过孙佩佩。

孙佩佩没有拒绝张子栋想进一步的亲密举动，任他搂着。张子栋开始吻她，孙佩佩的右手搭上张子栋的肩头，她正在回吻他，这让张子栋难掩其内心的烈焰。

但是，孙佩佩突然停下了热吻。

“我得回家了。”说完她推开张子栋，她看着他的眼睛，貌似又是深情凝视。

“那我送你。”张子栋拍了一下孙佩佩的肩，没有再说什么，拿了外套出门。

待续……