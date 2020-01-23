巴西野花牌綠蜂膠 對老年人的益處

進入老年以後，身體各功能大大下降，比如循環系統出現障礙，免疫力下降等，使老人的健康和生命遭到各種健康隱患威脅。野花牌綠蜂膠功能齊全，沒有任何副作用，是维护老年人健康的佳品。

益血管：綠蜂膠有促進血液迴圈的功能，素有“血管清道夫”的美譽。其中含有大量的黃酮類物質和芸香甙能明顯降低血脂含量、降低血管增厚變脆等風險；綠蜂膠還含有煙酸具有降低膽固醇的作用。服用野花牌綠蜂膠，有助穩定血壓，減少血管相關健康隱患。

益神經：很多老人都有出現失眠、記憶力減退等現象，其實這些都是神經系統紊亂作的怪。上了年紀，腸胃神經功能紊亂，就易得便秘；植物神經功能紊亂，就易得失眠、神經衰弱等。在臨睡前服用綠蜂膠具有安神助眠的作用。

益免疫：免疫力低下，是老年人健康出現問題的主要原因之一。綠蜂膠是很好的免疫調節劑，其中的黏多糖成分能有效的提高免疫力，有助老人遠離健康威脅；同時還是高營養物質，能從根本上改善老年人的體質。

益代謝：過多的自由基是導致衰老和身體出現問題的重要因素。綠蜂膠能清除自由基，延緩衰老，讓老年人的機體充滿青春活力，保持旺盛的精力。

益營養：巴西頂級綠蜂膠是一種高活性的營養物質，含有400餘種營養成份，且絕大部分營養物質的配比都與人體十分相似，其中的氨基酸、蛋白質都是以游離形式存在的，極易被人體吸收。因此野花牌綠蜂膠可全面補充營養，爲老人的健康提供良好的物質基礎。

益全身調節：綠蜂膠對老年人身體的調節作用是全面、綜合的。許多中老年慢性病患者身體大都患有多種問題，對於這樣的情況一般很難找到一種可同時應用於多種健康問題的藥物。而綠蜂膠正好彌補了這一空白，它可對人挺進行全身多方位的調整，在輔助治療的同時進行保健。

益長壽：一般常年食用綠蜂膠的老年人，大多紅光滿面，精神矍鑠，反應敏捷，耳聰目明。健康是長壽的前提，綠蜂膠首先可以幫助老人降低健康隱患。不僅可以爲老人補充營養要素，還能提高免疫力、增加新陳代謝、調節內分泌，這些是長壽必不可少的條件，這也就是養蜂人長壽的原因。

無毒副作用：多國權威實驗證明，野花牌綠蜂膠是純天然，經過了嚴格的毒理試驗，沒有任何副作用，成爲可供老年長期服用的保健佳品。野花牌綠蜂膠是蜂膠之王，每一滴“野花牌綠蜂膠”，均爲國際GMP産品，淨濃度85%，類黃酮7%，酚多體3.5%，數倍或數十倍于同類産品，且不含酒精和蜂蠟等，自1982年以來受到全球消費者青睞，是信得過的長盛不衰的保健品。

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