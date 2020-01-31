文 / 十月 Canada

“昨天晚上马雪燕在我家。”灵巧看见孙佩佩进门，过了一会儿她才过来说话。

“她还好么？”孙佩佩心不在焉地问。

“可是你失约了。”灵巧没有想离开的意思。

“我和张子栋去吃饭了，部门临时有点事情讲，他喊我喊得太急。”

“没事，有我陪着马雪燕呢。”

“她还没有完全放弃许魏洲。”灵巧俯下身小声地说。

张子栋经过孙佩佩的办公桌，孙佩佩没有抬眼看他。他又折返回来，好像忘记了什么事然后又想起来了。

“佩佩，下班等着我。”他带着笑意轻声地说。看见灵巧在，便问候了一句：“灵巧，早上好。”就走了。

“他怎么老约你。”灵巧望着张子栋的背影问。

“我们头儿这几天不是去美国了么，他看见头儿的信放桌子上好几天了。你知道么，那里面是支票。”灵巧瞪大眼睛看着孙佩佩。

“他拆了信，又重新粘好。但是里面的数字让他不安分了。”孙佩佩把灵巧的注意力转向其他方向。她确实成功了。

“数字很大？”灵巧也很好奇。“你说，各部门的头头们，想必他们的月收入很高吧？”

“何止很高，高得让人很不安分。他就想和我说说暗藏他心中的那些不安分的想法。”孙佩佩并未说出数字。灵巧也明白，数字在同事之间是不能说出来的。

“我走了，中午吃饭说。”

“中午说。”孙佩佩应下了。

马雪燕赶上中午值班，所以比孙佩佩和灵巧提前去吃了午饭。灵巧和孙佩佩终于有机会避开马雪燕单独说会儿话。

“她怎么就叫还未放弃？”孙佩佩要了一两白米饭和一荤一素两个菜，一边端着托盘一边问灵巧。灵巧取了一个花卷，俩人找座位坐下。

“她说肯定是因为许魏洲觉得不想要办公室恋情。”

“别说，其他公司是有这种规定，不过咱家儿公司真是没有。你看还有夫妻同属于一个部门的上下级关系呢。”

“那就算她认为许魏洲不想要这种关系，她打算怎样。”孙佩佩问。

“我也不知道她想怎么样，昨天就一直说许魏洲的回复不真实。”灵巧摇摇头无奈地说。

待续……