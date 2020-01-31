新型冠状病毒传染途径和预防措施

中国武汉2019新型冠状病毒（2019－nCov）肺炎确诊病例持续攀升，并已经造成百余人死亡。随着新年假期将迎接从中国返加的人潮，中国已成立严重特殊传染性肺炎中央流行疫情指挥中心，为让民众更加了解此病毒特性、感染途径与预防措施，懒人包资讯如下：

武汉肺炎如何传染？

目前对2019新型冠状病毒的完整传播途径，尚未完全了解。当2019年12月武汉不明原因肺炎疫情发生时，案例多数曾至有卖野味的华南海鲜市场活动，此市场的环境检体虽检出2019新型冠状病毒，但感染源仍无法厘清。除此，从发病个案的流行病学资讯来看，亦有家庭群聚与医护人员感染的个案报告，因此高度怀疑可借由近距离飞沫、直接或间接接触病人的口鼻分泌物或体液而增加人传人之感染风险。

感染武汉肺炎有何症状？会很严重吗？

根据中国卫生部门公布资料，目前已知个案罹患新型冠状病毒感染症状之临床表现为发烧、四肢无力，呼吸道症状以干咳为主，有些人可能出现呼吸困难。严重时可能进展至严重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。依据目前的流行病学资讯，患者大多数能康复，但也有死亡病例，死亡个案多具有潜在病史，如糖尿病、慢性肝病、肾功能不全、心血管疾病等。

如何预防武汉肺炎？

目前未有疫苗可用来预防冠状病毒感染。预防措施与其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，尽量避免出入人潮拥挤、空气不流通的公共场所，且避免接触野生动物与禽类。

2019新型冠状病毒的潜伏期是多久？

潜伏期是从暴露病毒至可能发病的这段观察时间，依据世界卫生组织与中国官方资讯，2019新型冠状病毒感染之潜伏期为2至12天（平均7天），但若曾前往流行地区或曾接触疑似2019新型冠状病毒感染之病人，目前仍维持需健康监测14天。