文 / 陈祖涓

光阴荏苒，弹指之间2019年又匆匆过去了。加华文化中心和日健活动中心的绘画班的画友们，又将迎来新的岁月。一年来，两个班的画友，模山范水，状鸟描花，蛰伏画案寄情抒意。他们素纸展春秋，腕底生沟壑，毫端写瀑川。他们情真趣雅，异彩纷呈。既陶冶了情操，愉悦了身心，进一步提升了艺术素养。又通过其作品，服务于社会，更传承弘扬了中国的优秀艺术文化。两活动中心不仅每月有一小画展，每年还在渥太华中心图书馆举办一次较大型的联展。在联展中，画友们以多姿多彩的艺术风格，意蕴隽远的时代主题，已含功底的表现手法，展现了作者的高雅的审美情趣，谱写了一曲曲：浓墨重彩写春秋，激情隽雅绘霓虹的赞歌。可以说他们时光不老，青春永驻。在传承弘扬中华民族优秀的文化艺术的快乐中，不仅延长了生命的长度，也拓宽了生命的宽度。

在新的一年行将来临之际，我相信广大中老年朋友都会有新的安排，新的向往。在众多设计中，我希望大家把融入大自然、融入有艺术情趣、高洁典雅的艺术生话中，作为一个重要的选择。大自然的山山水水恒古不灭，春花秋实、春声秋韵美入心扉。我们绝不能视而不见。如果我们学习绘画，就能有助于我们细细品赏领悟大自然醉人的美丽，增添我们生活的无穷乐趣，从而提高我们的精神生活的品质。中老年朋友们，千万别让我们解除了与草木花鸟共栖的古老契约，告别了赏花撷果的浪漫情怀。放弃了对大自然的亲近与认领，失去了对四季和年轮的细辨和情趣。我们不能成为和大自然亲情已断的路人，淡漠的旁观者。因此我盼望大家拿起画笔，走入绘画的行列。这样就能促使我们对大自然的亲近、观赏、领悟、敬畏、描绘。把最美的山川花鸟融入素纸中，让春色永驻，春韵长存。朋友们，若干年后，当你百岁佳庆，回首遥望往事时，深感自己把握了似水流年的时光，生活在追寻美好人生的岁月中，而未满足于单纯的油盐柴米酱醋茶。试问，你能不心潮澎拜，感慨良多吗？朋友们，时不我待，一切成果都来源于起始，来源于行动。欢迎你来到文化中心或日健活动中心，铺开纸、拿起笔抒美丽的春秋。