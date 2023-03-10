渥太華 / 海老會報導
渥太華海外老人聯合會一步一個腳窩，“2012-2022”十年了，依然健步；2023繼續奮進!
歲月如梭飛逝，往事溫馨如煙。
回憶十年，是渥太華老年人充實人生的十年；是我們遠離祖國，抱團取暖的十年；也是我們活出創新的人生的十年。
我們在國外的這塊土地上盡情的歌舞，彌補了羞澀的年輕時代。我們在這兒做了以前沒有做過的事，挖掘個人的潛能；一輩子的人生活出兩輩子的輝煌！
哦！我們快樂，我們自豪！
一、疫情前“海老会”开展了如下工作：
（一）以增强老年人身体健康为一切工作的出发点。
- 钱天维主席在海老会祝寿大会上，为130余位会员讲解了《肝脏疾病知识和预防》，也为老年人主讲了《肿瘤的发生和预防》以及有关“阿尔兹海默症”的专题讲座。
- 急老年人所急，由钱天维主席担纲在老人看病时做中英文的翻译，为老人排忧解难。
（二）以各项有意义的活动作为会员走进社会的切入点。
- 年初海老会召开年会，总结上年工作，布置下一年的工作。
- 海老会会员参加了欢迎李克强总理来加拿大访问的活动。
- 海老会像往年一样，和“好伙伴老年中心（Good Companion Seniors’ Centre）”举行联欢会，中外老年朋友们相聚，格外亲切，体会到了“中外老人是一家，友谊聚会迎春到”的欢快心情。
- 组织会员积极参加多族裔的文化交流活动。在交流活动里，Barrhaven小组的姐妹们还为各族裔的老年朋友们表演了精心准备的节目。
- 最美人间四月天——春天，Barrhaven小组代表“海老会”参加了“清洁首都迎国庆”活动，对社区的有关地段进行清扫，对周边的环境进行清理，这项活动得到了市政府的鼓励。
- 多數春季，海老会在渥太华河畔的海德公园，举办游园活动，为会员搭起展示才华的舞台，五月暖风欢声扬，大家欢聚一堂，赏景游园，娱乐聚餐，其乐融融。
（三）以温情、友情的红线作为日常工作的着力点。
- 召开“庆中秋，迎国庆”大会。Barrhaven小组的文艺队伍参加了演出。游子思故乡，千里共婵娟，月团圆，人团圆，华人大团圆。
- 海老会举行祝寿大会，为70岁、75岁、80岁、85岁及以上年龄段的会员们祝寿，聚餐，还有抽奖等联欢活动，营造出“寿星美如枫叶红”的温馨氛围。
（四）以组织力所能及和喜闻乐见的各类活动为基本点。
- 寻找活动主题。有的“游千岛湖，看金士顿”，让老年会员们进一步了解加拿大的历史和走进重要历史事件发生地。为了搞好主题活动，组织者们收集有关资讯，制定详细的活动计划，挖掘各种资源，积极和有关方面联系，使得主题活动开展的有声有色。
- 化整为零，因地制宜，开展小组活动。年初天寒地冻，举办大型活动非常困难，海老会的活动就采取小组方式。包饺子、搞晚餐、迎新年，窗外冰天雪地，室内暖意融融，组织美食聚餐会，他们用欢声笑语迎新年。
- 集体的游览活动。譬如畅游千岛湖，走进金士顿，集体游览活动还包括参观国会山历史人物雕塑等等。
- 海老会要把关心和解决会员日常生活中遇到的困难作为下一步工作的重点内容，使“海老会”对会员的关心和帮助，渗透到会员们的日常生活里。
回眸往事情满怀，期待新春续新篇，“海老会”的全体会员，對新的一年，充满着新的憧憬……
二、疫情的篇章
地球病了，新冠施虐大地，猖狂的病毒紛紛射向老人，海老會這個老年團體怎麼辦？
海老會的各位領導給大家的口號，就是我們年輕是牢記的《戰略上藐視敵人，戰術上渺視敵人》要老老實實呆在家裡，不要出門，出門一定戴口罩。
80+5年紀的海老會會長乘公交到大使館取來祖國的關懷：口罩和藥品。
正像我們年輕時受到教育：一切反動派（病毒）都是紙老虎，海老會的會員至2022年無一人染病。
2019年開始與病毒鬥爭，並不是僅僅貓在家裡。我們也能邁進時代的先列，擺弄高科技。
疫情肆虐我們閉不出門，都渴望像以往會員們走南闖北出國旅遊的日子。
哇！海老會領導組織我們在雲上開展各項活動。在zoom裡大家見面，親切問候，好朋友就在像隔壁、在陽台上的問候，互相能看到。甭提多高興了！
我們這個老年隊伍裡也有了像央視的主持人，不止一次開了雲上慶中秋、迎國慶聯歡活動。兩年zoom春節聯歡，卻勝似往年。
很多的65+的年輕的海老會會員都學習電腦知識，在zoom上的操作，好似老手。連各個海老會的小組也舉辦zoom會議、園藝展示、廚藝比賽，紅燒魚都是噴噴香。哎呀，科技再進步一下，能否空中傳遞？
我們在zoom上開醫學講座；我們給70歲以上老人祝壽，海老會的巧手美女給每位老人編織了一朵美麗的玫瑰花，讓老人們心花怒放。海老會還給每位老人一個杯子祝賀他們的生日，老人熱淚盈框舉杯照相！大家一起學習美圖秀秀，美化了節目！美化了自己，都返老還童了，都很開心。
幸福的生活，美麗的日子，祝愿海老會每一個人健康長壽！