渥太華 / 海老會報導

渥太華海外老人聯合會一步一個腳窩，“2012-2022”十年了，依然健步；2023繼續奮進!

歲月如梭飛逝，往事溫馨如煙。

回憶十年，是渥太華老年人充實人生的十年；是我們遠離祖國，抱團取暖的十年；也是我們活出創新的人生的十年。

我們在國外的這塊土地上盡情的歌舞，彌補了羞澀的年輕時代。我們在這兒做了以前沒有做過的事，挖掘個人的潛能；一輩子的人生活出兩輩子的輝煌！

哦！我們快樂，我們自豪！



一、疫情前“海老会”开展了如下工作：

（一）以增强老年人身体健康为一切工作的出发点。