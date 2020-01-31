湿热体质有哪些现象？该如何调理

每个人的体质都不一样，那么所表现出来的症状也不同。大多数人会说自己的湿气太重，那么今天主要说说湿热体质的一些症状表现，还有如何调理。

湿热体质的表现

湿热是热与湿同时侵犯人体，或同时存在体内的病理变化。有时夏秋季节天热湿重，湿与热可合并入侵人体。或可因湿久留不除而化热。

1、爱长痘痘

湿热体质的人皮肤非常爱长痘，已经过了青春期，甚至年纪也很大了，但脸上还总喜欢长痘痘，这种情况就要考虑是不是湿热体质。因为过盛的湿热没有发泄之处，就会以痘痘的形式表现出来。

2、易困倦乏力

湿热体质的人会有困倦乏力的症状，虽然总是犯困，但经常是浅睡眠。脾气也比较暴躁，非常喜欢生气，做起事情来总是显得非常急切。

湿热体质的原因

湿，一个是外湿，一个是内湿。

外湿我们比较容易理解的，环境中的湿气侵入人体。而内湿是由病理因素造成的一种现象，和人的消化功能密切相关。消化不良的患者，或者喜欢暴饮暴食的人，口味厚重喜欢吃甜、腻类食品的人会使脾脏受损。而脾脏作为人体运化水湿的重要器官，一旦受损，水湿运化则会出现内停的情况。还有脾虚的人也更容易被外湿侵袭，这种情况下，外湿侵袭人体则会造成内湿的产生。

湿热体质该如何调理

1、多锻练

注意居室经常通风保持干燥，夏季吹空调应适可而止，多克制自己易怒的脾气，多运动锻练身体。

2、养成良好的生活作息

注意休息劳作时间的规律性。湿热体质的人应保持大小便通畅，如果憋大小便容易引起湿热积聚。

3、注意饮食上的调理

多吃可以健脾去湿、清火，或者具有舒肝利胆功效的食物，以清淡饮食为宜。像冬瓜、苦瓜、绿豆、薏米等等都是非常适合湿热体质人群使用的食物。