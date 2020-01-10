怎么判断自己肝功能好不好？

肝脏为五脏之首，其功能影响着身体各方面的健康。肝脏功能良好，是人们健康长寿的基础。《黄帝内经》中指出，肝脏是“将军之官”，是我们力量的象征。

肝主舒泻，影响着身体的气机起伏升降，让我们身体不出现血瘀情况，使我们情志通畅；肝主藏血，是存储血液的一个仓库，可让我们气血充沛；肝主筋膜，可让我们身体更加柔韧，让我们的四肢强劲有力。

养肝的重要性可见一斑，维护正常的肝功能是养生的重中之重。那么，如何判断自己的肝功能好不好呢？如果肝功能良好，通常有以下5个表现。

1、精神状态好

这就是肝主舒泻起到的作用。肝脏可起到排毒作用，让我们血液清洁健康不受污染，使我们没有郁结的情况发生。肝功能良好，往往会让我们精神状态很好，每天精力充沛。

2、皮肤状态好

从现代医学上来看，肝脏是蛋白质合成主要场所，人体绝大部分的蛋白质都要在肝脏中合成，胶原蛋白也不例外。肝功能良好者，往往皮肤状态良好。

3、胃口好

肝脏和胆囊构成肝胆系统，是多种代谢的场所。例如，胆汁可促进脂肪的消化，增加对油脂的代谢。肝功能良好的人，一般胃口都很好。

4、睡眠好

《黄帝内经》中有这样的记载：“肝主魂，肺主魄”，魂魄涣散就容易出现失眠、多梦的情况。所以，肝功能良好者，往往睡眠质量很好。

5、凝血好

当我们身体受到外伤时，伤口会自动止血，是因为凝血因子的凝血作用。肝脏，直接影响凝血因子的合成。肝功能良好者，一般伤口愈合快，且不容出现出血情况。例如，刷牙的时候牙龈不容易出血等。

肝功能良好，是有一个良好的内在和一个良好外在的基础。可见，保护好肝脏功能，合理的进行保肝护肝是非常有必要的。我们平时，至少要做到，不喝酒、少熬夜、少肥腻，才能让肝脏健健康康、活力四射。