渥太华 陈大晚诗集——懷念摯友文獻系列（一） 悲莫悲兮生別離——周海濤

漂泊或许是人生俱来的本性吧。李太白诗人，不是说过么？「夫天地者，万物之逆旅，光阴者，百代之过客。」人，不过寄身於天地游子，辗转於人间道上，固然，就自身才力的发挥，生命的腾越而言，旅客的身份，并不形成妨扰的力量，但念及情缘聚散，便不禁令人慨叹於浮生与行云，飘萍有著相似的无奈啊！

风的起落，潮的来去，我们看行云徘徊，坠叶飘零都有不忍，而更面对人世情缘的聚散匆匆，伤而之何？缘之交流，会温暖了客心，使他不再孤独，情便在其中滋长，亲情、友情、儿女的爱情……我们莫不是以感激之心怀去养护、去领纳，一旦互相关顾，不得不改变了温馨的原貌，而成凄伤无奈的牵扯，别，便如此教人黯然断魂。

死亡是最不可抗拒的离别了，奔涌的泪向滴落於对方冰冷的身躯，悲伤凝结了，恨撼凝冻了，没有未来的悬想，没有牵扯的离思，没有依依的愿望，只在一霎的那间，天地坠入暗郁之中，死别的情绪，悲伤二字，无法诉说，所谓：

「惆惝人间万事达，两人同去一人归」！

（大晚按语：周翁诗才横溢，修辞温婉，细阅其文，如沐春风焉。为纾浅陋，兹东施效颦，回应两句作前轴，聊消永日：笑谈把酒千愁解，半日安兮且叹喟。）