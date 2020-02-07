作者 / 陈青延

说起压岁钱，人们都知道，是每年春节拜年的时候，长辈给晚辈的红包钱。长辈给压岁钱的用意是，祝愿孩子在新的一年里，健康吉利，平安幸福，茁壮成长。

我年少的时候，也就是上个世纪六七十年代，老家农村正处在贫困的时期。那时，家里每年过年打发给孩子的压岁钱，都是父亲外出挖湖藕，挑到街上菜市去卖的钱。

在我的老家洞庭湖水乡，乡亲们都有一种共同的习俗，就是每年新春佳节，都要用崭新的人民币，用家乡的土话说，也就是拿“顿票”来做压岁钱。每年快过年之前，家里没有新人民币的，都会找人将旧票子兑换成崭新的票子。

长辈用新票子给孩子做压岁钱，寄望在新的一年里，新的票子给孩子带来新的运气，新的希望，新的进步！

儿时，每年过春节之际，我父亲都要将卖湖藕的一点钱，拿到乡信用社找熟人，换成崭新的票子，揣回来，折叠好，分装在红包里，给孩子做拜年的压岁钱。

那时春节，父母亲给我们兄弟的压岁钱，都是在每年大年三十的前夜，在我们熟睡以后，将压岁钱塞在我们的枕头下或者床垫下，期盼压岁钱，在新的一年里，保佑我们平平安安过一岁。

当然，在我年少的时期，每年过春节，不光只会得到父母给的压岁钱，正月初几的时间里，外出给舅娘姨妈和伯母婶娘家拜年时，还会得到她们的压岁钱。

可以说，那时人们生活困难，手头不宽裕，长辈给孩子的压岁钱，虽然红包里面只装有几角几块钱，但他们都还是会坚持要给前去拜年的孩子打发一个回家。

年少的时候，我为了保存好长辈打发的压岁钱，记得每年春节期间，我都要将压岁钱，塞入一个先前已经准备好的储蓄罐内。一直到春节过完，才将压岁钱，交给父母亲保管起来。

光阴荏苒，岁月如梭。一晃，四十多年过去了。如今，人们的生活水平提高了，我也成了父亲，成了长辈，成了给晚辈发红包的人。岁月轮回。一年一度的春节到来后，我每年给孩子分发和打发的压岁钱红包，全都是装入了好几张“毛爷爷”头像的崭新百元红票子。

压岁钱，是长辈对晚辈奉献的一种伟大的爱，是长辈对晚辈付出的一份深厚的情，是长辈对晚辈许下的一个美好的愿！

作者简介：陈青延，曾用笔名驰远、花香心悦，上个世纪六十年代出生，湖南省南县人，湖南省作家协会会员，中国散文家协会会员，辽宁省散文学会会员，湖南省劳动模范，一九八三年以来，作品散见《人民政协报》、《中国煤炭报》、《中国政府采购报》、《中国石油报》、《中国社区报》、《中国安全生产报》、《中国劳动保障报》、《湖南日报》、《天津日报》、《作家报》、《江淮时报》、《西南商报》、《世界日报》、《人间福报》等两百余家报刊，著有小说散文集《林中空地》和《真情依旧》等。现居益阳市，闲暇之余写点东西，充实自己的生活。