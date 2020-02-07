巴西野花牌綠蜂膠 保持血管“年輕態”

隨着年齡的增加，人體血管不斷地在發生退行性改變。如不加以管理，就有發展為血管硬化的趨勢，因此保護血管健康需要引起人們足夠的重視。血管發生退行性改變可導致血管變脆，還可形成血管腔隙狹窄，產生供血障礙，造成血管阻塞、破裂等危險。血管彈性惡化是導致上述問題的直接原因。注重血管彈性的保養，積極採取預防保健措施，可有效降低血管性疾病發生的風險。

巴西野花牌綠蜂膠Apiario Silvestre極其複雜的成分裡富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，成就了它廣譜的藥理特性，對於維護血管健康，保持血管年輕化效果顯著。

1、強化整體免疫功能。野花牌綠蜂膠是一種天然的高效免疫增強劑，能刺激機體的免疫機能，增強巨噬細胞的活力。綠蜂膠強化和調整整體免疫功能是其最為重要的特點，也是防病抗病的基礎，從而抑制免疫細胞器官功能的退變，降低血管性疾病的發生率。服用野花牌綠蜂膠，對胸腺脾臟和整個免疫體系產生積極影響，使免疫系統保持良好運行狀態。

2、抗氧化清除自由基。人在生命活動中不斷進行氧代謝，隨之產生自由基。體內過多的自由基會使脂質過氧化從而沉積在血管上、使血液變稠，導致血管變硬、通道變窄，容易形成堵塞。野花牌綠蜂膠中的黃酮類、萜烯類等物質，有很強的抗氧化性，可有效清除自由基，同時能提高機體內超氧化物歧化酶(SOD)活性，並和綠蜂膠內的微量元素、維生素相結合，阻止脂質過氧化。其抗氧化作用是防治血管病變的關鍵所在。

3、保護和維持血管年輕化。野花牌綠蜂膠保護血管健康效果顯著，能有效改善毛細血管的通透性，遏止血管硬化，改善微循環，並有明顯調降血脂血糖、平穩血壓的作用，被譽為“心腦血管保護神”、“血管清道夫”。

野花牌綠蜂膠保護血管生理功能年輕化來自兩個方面：一是淨化血液，二是維護血管功能正常健康。野花牌綠蜂膠能清除積累的自由基對血管的侵害，阻抑血液中的脂質形成氧化物沉積在血管壁上，防止血小板和紅細胞的聚焦，有效保護血管。由於野花牌綠蜂膠淨化了血液，再加上其具有抗氧化、抗菌消炎的作用，從而使血管彈性增加，遏制血管病變的發生和發展，讓老化的血管恢復年輕活力，為健康長壽注入了無窮的動力源泉。

野花牌綠蜂膠健康提示：血管疾病是由於血管長期積聚垃圾導致其發生病變，其過程要十幾年甚至二三十年的時間。為了不讓血管漸進病變，人們應樹立提早預防觀念，避免待嚴重時才忙於治療。早防早受益保健康。

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