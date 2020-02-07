【紧急通告】东安省台山同乡会

相信每一个人都已知道新型冠状病毒肺炎正在中国肆虐，来势迅速而且凶勐，卫生机构疲于奔命，出尽全力应对；由于事出突然，医疗及防范所需要之物资一时之间未能配合或会暂时出现短缺，而救灾如灭火，片刻不能延误。

本会日前收到台山市红十字会及台山市外侨部向全世界台山乡亲发出需求医疗物资帮助的讯息。并提及最迫切需要的是口罩，目前乡间非常缺乏。

为此，本会随即召开紧急理事会议，决定发起一次募捐运动。由于天气原因，这个时侯聚集太多人也不大合适。所以决定由各理事联系各自的亲戚朋友恳请他们助上一臂之力。同时在报章上呼籥各界人士特别是本会会员尽能力捐输，既解乡亲们的燃眉之急，也让他们知道在这遥远的地方，有我们的支持。

所有收到的善款，将尽量用作购买口罩。由于目前本埠也是口罩缺货，我们必须通过药房或其它渠道向供应商预定，不知什麽时候可以收到。也由于捐款数目难以预计，最后能送出多少口罩也未能预估，也可能要分多次收货，无论收到多少，会第一时间托交南方航空公司免费运出。最后如有盈馀，将委託本地红十字会转交给当地红十字会作适当运用。所有收支将在工作全部完成后在报章及本会网页上公布。

朋友们，想想那边大地是我们的根所在，那裡的人遇上如此的困难，让我们一同为他们出点力打打气。等着你的支持捐献！

请联系以下本会理事或缤纷旅行社：

陈 森：613-592-9736 余丽婵：613-738-7199

刘瑞兰：613-731-0874 方国盛：813-722-0815

缤纷假期 Panda Vacations：567-1888

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