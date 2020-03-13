【OTTAWA天天中文学校作文选登】暑假见闻

毕晋宁 Jenny Bi

这是我暑假的第一次旅行，我们去了OKA公园。

Oka公园在魁北克省蒙特利尔的西边，旁边是渥太华河和圣劳伦斯河的交界处。我们开车开了一个多小时。那边的天气很好，路上看见了蓝天和白云。车里也在放一个电影。

我带了我的自行车。那边有一个沙滩，旁边有几个小公园和水上乐园。

我们住在一个小木屋，里面非常热，在晚上都睡不着。而且虫子晚上会叮你。那天晚上，还有一只浣熊偷我们的垃圾，声音让我晚上睡不着。

妈妈也看见了一个大火鸡在找吃的。这时候，爸爸来了，带了一些吃的，然后我吃得很开心。第二天，起来了以后，我骑自行车去刷牙，而且非常不方便。然后我的朋友的爸爸把我们带去爬山。应该有五公里的山路。

爬山的时候，我又被蚊子叮了。有个小朋友都生气了，都拒绝再走。但在大家的鼓励之下，她还是走完了山路。然后我们爬到山顶的时候，以为有什么好风景，结果什么都没有，当我们走回车里的时候，都累死了。

下午我们去了沙滩。那边的沙子很烫，我没带水鞋，光着脚走在沙滩上，走了很久，都把我晒黑了。我们去了水上乐园，它的名字叫wibit。Wibit是在水上浮起来的园地，有秋千，有猴子杠，这些都是充气做的，在那里，我掉到水里了好多次，然后我也看到很多人都掉水里了，非常好玩。

后来我们回到木屋，生了火，烤了棉花糖和香肠，我们还吃了方便面和卤牛肉。在野外吃饭，感觉特别不好，因为有太多虫子了。

不管怎样，这次是一个难忘的经历。这就是我第一个暑假的旅行。