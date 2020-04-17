[OTTAWA天天中文学校作文选登]我的业余爱好

陈美佳

我在业余时间做很多事情，比如：读书、画画、弹钢琴、散步、跳舞、打扑克等等。有些活动让我感到更放松，更平静。但是大部分时间，我要么在读书，要么在画画。如果让我选择的话，最让我高兴去做的事情应该是：画画。

我小的时候已经觉得画画很有趣，很有意思了，我就决定开始练习画画，成为一名艺术家。我每天想什么就画什么，开始练习我的画画能力。随着我的年龄增长，我变得越来越喜爱画画，想画越来越有难度的作品和有意义的画。通过画画我可以表达我的感情和想法，让别人明白我的想法和感受。在四年级的时候，我给朋友做了一张油画，画上有我和她坐在一个美丽的海边看太阳落山，来表达我们的友谊，当时让她很感动，就立马把画挂在她的屋子里了。

除了在家里自己画画和朋友一起画画以外，我还记得一年级在纽芬兰圣约翰的时候，我参加了一个课后画画班。我学到了怎么画不同类型的画，开始让我接受各种各样的画画技巧，使我不重复画同样的画。我现在也积极参加学校的绘画俱乐部，老师教我们怎么掌握更高的画画技术。在星期六我还参加了一个素描画画班，练习我的画画观察能力，比如：看实物就需要画出来，我开始看到了我的进步。

我知道我的画没有那么完美，但是我会一直用心去画，会花时间去完成每一个作品。我想画画是我一生都会喜欢做的事情，我会坚持这个业余爱好。