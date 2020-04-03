庚子《暮春》—【抛砖引玉系列】（五）之〔尼亚加拉大瀑布彷联〕寄语

活水淊淊號上善源源不絕儼從天降滌人寰沛乎一瀉千里

垂廉浩浩曰名瀑瀚瀚無間雷霆萬鈞誠世外壯哉萬丈深潭

庚子《暮春》—【抛砖引玉系列】（六）—〔救救学子〕之「学期重整方桉」

眾所週知，新冠病毒全球肆虐，各行各業，均處水深火熱，導致人心惶惶，渡日如年。影響所及，莘莘學子，被逼綴學，家長們無不嘆息。鑑於疫情方興未艾，也許此乃當局勒令停學初階，水晶球之預測並非萬試萬靈，學子何辜？彼待之美好前程可能會因此無端及無涯荒廢學業而大打折扣。為釜底抽薪，茲建議當局立即頒令：本學期於三月底前提前結束，並採用網上投票，連就讀Grade One 之小學生也有投票權，結果在三月三十日公佈。如若獲通過，二○二一年度新學期將會順理成章也提前於二○二○年七月開始，換言之，本學期將會多出一個月之非常時期學校假期。

庚子《暮春》—【抛砖引玉系列】（七）之〔世纪瘟疫怨曲〕

天蒼蒼 水茫茫 人心徨徨多激蕩

家家戶戶陷瘋狂 千千萬萬心慌慌

政客無良也心喪 是非顛倒太荒唐

病毒浪 殊奔放 談虎色變懾萬邦

無遠弗屆幅員廣 難抵擋 怎抵擋

百姓遭殃旋命喪 口罩封關不勝防

社交距離近魯罔 社交絕蹟誠妙方

人工智能快稱皇 皇上皇 太上皇

魔力兮 沒法擋 指日可待轄萬邦 轄萬邦