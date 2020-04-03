文 / 十月 Canada

上次看电影也许是一年以前的事儿。反正已经有好久了，我也觉得应该去看电影。

数了数这些年看过的一些旧片儿，我能记得的这些，也都是在捧着一杯鸡尾酒与布朗尼入口之后，眼里闪起亮堂堂的欲念之后，仍然想继续保持看那些电影人物说我无法全部听懂的对白。

300 Rise of an Empire 2014-03

Captain America 2014-04

Edge of Tomorrow 2014-6

Hercules 2014-08

我的选择对我而言，它并不奇怪。我从小到大的生活环境里，常常会遇到一些令我感到无比激动的事情。

比如，我经常看见我爸爸下班回来拿着一份英文报纸给我爷爷看，然后他俩人嘀嘀咕咕地说那些我听不懂的对话。这些场景对我的启发可能就是我喜欢处于一种听不懂的环境中，并且享受于此。

The Imitation Game 2015-01

American Sniper 2015-01

Focus 2015-03

Furious 2015-04

Jurassic World 2015-06

Spectre 007 2015-11

Star Wars: The Force Awakens 2015-12

参加工作之后，最初的一些日子我被一位办公室负责人的英国老太太骂。当然，我当时并没有听懂。同事告诉我说：“她刚刚在骂你，她说的是X$@@€£#。”这是我学会的第一个骂人的词。

Warcraft 2016-06

The Accountant 2016-10

Arrival 2016-12

我记得当时知道被骂以后，我好像对此没有任何感觉。我只是记得英国老太太转身离开时她那怒气的身影，和我当时对此事的漠然。

Alien Covenant 2017-05

Super Woman 2017-07

Witness the End 2017-08

Dunkirk 2017-09

这事儿过了三个月，有一天我被这位英国老太太的助手喊过去见老太太，老太太温柔地递给我一叠密密麻麻的潦草手写体文稿。说实话，我当时没有表现出来我眼前看见的是一拨黑圈。我接下了这活，即便我看不懂大部份，但也不妨碍我成为了她的小秘书，直到她退休。

Bohemian Rhapsody 2018-11

为了继续坚持深陷于那些“听不懂”的困境之中，与之相处与并肩同行，我应该去看电影了。

Star Wars: The Rise of Skywalker 2020-01

幸福的事儿，与即将重新回到无比激动。