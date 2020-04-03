[加拿大肝脏基金会专栏]你需要戒糖吗？是的！

居家隔離與上班是當前大部分人的生活方式。足不出戶的日子很容易令人苦悶與焦慮，而轉向甜品尋找安慰；更有不少人開始了“電飯鍋做蛋糕”、“電飯鍋做面包”等家庭烘焙模式，既打發了時間又滿足了食欲。你是不是其中之一呢？

大部分人可能都是，因為吃甜食是很容易上癮的：你吃的越甜蜜，你的身體對糖就越渴望。而我們的日常飲食中，高糖食品幾乎無所不在，比如汽水、果味酸奶、快食麥片等，更令我們不知不覺攝取了過多的糖分。根據加拿大統計局幾年前的數據，加拿大平均每人每年攝取的自然糖與添加糖總量約為40公斤，平均每天110克。

糖分是導致肥胖的罪魁禍首之一，而肥胖是脂肪肝病、高血壓、糖尿病的高危風險。盡管沒有人建議完全無糖的飲食（因為水果和蔬菜中有自然糖分存在），但減少不必要的添加糖對每個人都有益處。世界衛生組織（WHO）建議成人及兒童每天攝取添加糖少於50克以維持健康；而若能進一步減少至25克及以下，健康的益處將更為明顯。

說起來容易做起來難？以下是5點實用的小技巧，絕對可以幫到你。