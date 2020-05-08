【新起点律师事务所专栏 】安省遗产管理税简介 (Estate Administration Tax, EAT)

遗产管理税(Estate Administration Tax, EAT)，为新名称，在此之前，称为遗产认证费(Probate fees)。

遗产执行人在向法庭申请遗产认证程序(certificate of appointment of Estate Trustee)时，需要向安省政府缴纳遗产管理税EAT。遗产认证，是指由法庭确认遗嘱的有效性，并确认遗产执行人有权进行遗产处理。

但请注意，不是所有的遗嘱都需要申请遗产认证。如存在以下情况，则需要进行遗产认证：

•银行或其他金融机构要求只有遗产认证后，其才能释放逝者账户内的资金给遗产执行人；

•逝者为房产唯一产权人或与其他人以tenants-in-common方式共享产权，当遗产执行人需要出售该房产时；

•逝者家属或相关利益人对遗嘱有效性存有质疑时。

安省政府收取多少遗产管理税？

遗产管理税是根据遗产价值来计算：

•遗产价值在1千元以下的，免税；

•遗产价值在1千元到5万之间的，税率为0.5%；

•遗产价值在5万以上的，超过5万的部分收1.5%, 没有上限。

需要注意的是，计算遗产管理税时，使用的是遗产的市场价值总额，而不是减去所有负债以后的净额。

举例说明，遗产总值为$10万，遗产认证费为$750；$50万，遗产认证费为$6750；遗产总值为$100万，费用为$14250；遗产总值$500万，费用为$74250。大家可以使用以下链接计算遗产管理税https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/estates/calculate.php。

如何合法规避遗产管理税？

•生前通过馈赠、赠予等方式处理资产。

•共同持有（joint ownership）：比如最常见的夫妻共同持有的房产、银行账户、投资账户、车辆等，如果一方去世，另一方都会自动继承逝者名下的这些共有资产，不会进入遗产认证程序。除了夫妻共同持有资产外，也可以在父母和子女之间运用这种方法来避免遗产认证。但需要注意的是，父母与子女共同持有将会涉及到其他比较复杂的问题，比如父母对财产控制权的散失、税务、子女婚姻状态涉及到的财产问题以及债务等问题，可能会给联名资产带来一定的风险及隐患，因此需要妥善考虑。

•指定受益人的人寿保险：如果逝者生前购买了人寿保险，赔偿额会由保险公司直接付给受益人，无需经过遗产认证程序。

•指定受益人的RRSP，RRIF，信托（Trust）等计划（Plan）,可以有效避免遗产认证程序。信托（Trust）是遗产规划中的一个常用方法，通过信托，受托人按照既定的信托目的来进行资产的管理和分配。

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