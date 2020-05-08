黑巧克力与草莓酱的搭配关系 ，很浓烈

文 / 十月 Canada

我希望乔治可以望上我一眼，能和我说一句话，但是它摇摇尾巴默默地走开了。

隔离在家的日子过得很充裕。睡觉时间充裕了，起床的时间充裕了，磨磨唧唧的思绪在睁开眼的瞬间，留给发呆的时间得以无限延续。每天我都会面对再不起床就有点不好意思了的尴尬。

我这样对待光阴虚度，却不羞愧。

小冉打来电话，说这几天她有一位邻居开始做送菜上门的生意，她订了一批菜。土鳖一点的品种套装箱，里面有大白菜、土豆、洋葱、胡萝卜、白萝卜、西红柿、黄瓜；有品的套装箱里是各种郁郁葱葱的叶菜。

我就问她，说那你订了哪种？她说土鳖套和有品套她都各订了一套，混着一起吃就是小资不忘仅有土豆洋葱陪伴过冬的日子时的初心。

“那时候的我多朦胧。”她定义了一下初心。

放下电话，我想了一下如果轮我定，那我会定哪种？我肯定是订有品的那个套箱。我又重新想了一下这个问题，我觉得还是不会选择订土鳖套箱。

这种模拟想象的生活方式，消磨时光的时候我居然还有些沾沾自喜。

终于可以什么都不干了。

唯有吃饭是必须的与迫于掩护饥饿感的事情。我快速地想了一下，今天的我打算吃一顿什么样式儿的早餐。

突然就想起来，前年的某个周二的下午，我从卉卉那学会了包汤圆。我还能想起来，她家的餐桌桌面是白色大理石台面，有几道子不规则的灰线穿越了白色。

说干就干了。

三两下找出来糯米粉，加水搅合搅合；掰了几小块我喜欢吃的黑巧克力，将黑巧克力与甜滋滋的草莓酱混合一起做馅儿。

我非常生疏地包了三个汤圆。

煮开水，下锅煮了一会儿，捞到白色的碗里。碗外边儿沿儿镶嵌着同色的圆滚滚的圆豆豆，硌愣硌愣的，看着既生硬又不失文艺气质。

等汤圆凉了一点，我用手柄上有花纹图案的圆勺子捞起一个汤圆咬了一口，汤圆的味道很浓烈，黑巧克力与草莓酱的搭配关系很浓烈。