【新起点律师事务所专栏 】遗产执行人（Estate Trustee）职责简介

如立有遗嘱，逝者在遗嘱中会选定值得信赖的某个人或多个人为遗嘱执行人，比如其配偶、家人、朋友或律师。如未设立遗嘱，按照安省法律，通常情况下，法庭将从逝者的家庭成员中指定一人或多人为遗嘱执行人。

遗产执行人进行遗产分配时，应当按照遗嘱人的意愿或法定继承法要求忠实地履行自己的职责。

其主要职责如下：

• 安排葬礼事宜；

• 将逝者的遗产清理、登记并造册；

• 保管各类遗产；

• 申请遗产认证，如需要；

• 通告债务人，缴纳税费和债务；

• 申报逝者最终税单；

• 严格按法律规定和遗嘱的内容对遗产进行分配。

对于一个正常的遗产执行，从逝者去世至最终完成对遗产进行分配，需要1-2年的时间。如存在遗嘱纠纷，涉及到法庭判决，则时间将更长。

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