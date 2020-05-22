【OTTAWA天天中文学校作文选登】我家的新成员

陈安娜

我和姐姐一直想要养一只猫，去年暑假我们的愿望终于实现了!

我的小猫的名字是咪咪，咪咪特别可爱，我们有时候在外面车道打羽毛球，它会在二楼的窗台那里看着我们打。有一次，我把羽毛球打到窗户玻璃上逗它玩儿，假装吓唬它，咪咪就藏在窗帘后面偷偷的看着我们。

咪咪特别爱干净，每天它都舔自己的毛，舔的干干净净的一点脏东西都没有。咪咪吃饭很挑食，只要是一种它不喜欢吃的食物就一点都不吃。每天早上它吃完饭就会跑到楼底下去上厕所，每次它上完厕所都会跑上楼喵喵地告诉我们。

咪咪喜欢藏在盒子里面，有时候经过它旁边，它就会突然从盒子里跳出来扑你。咪咪最喜欢藏的地方是我的书包，它有一天好奇我的书包里有什么，就爬进去了，但它一躺在书包里，趴着就不出来了。咪咪还非常喜欢待在洗衣筐，纸盒子和浴盆里。我用淋浴洗澡的时候，它会在浴盆里面趴着等我。

咪咪每天都跑来跑去的玩儿它的玩具。咪咪爱玩羽毛球、绳子还有纸球。它只要听见我拿着羽毛球的声音就会蹿出来在我前面等着我扔。咪咪玩绳子的时候会藏在一个盒子后面等着那根绳子经过它，然后再追那根绳子。咪咪喜欢追纸球，你要是把一张纸折成一个纸球然后扔到它能看到的地方，它就会跑出去追那个球，但有的时候它跑的太快会在地板上滑出很远。咪咪很擅长干一件好事，就是抓苍蝇。有一天我们正在家里干活，突然屋里飞进来一只苍蝇停在玻璃上，咪咪一下子就蹿过去用爪子扑住了那个苍蝇，把苍蝇塞进嘴里美美地吃了。它把我们吓了一大跳。从那次以后我们看见苍蝇就让咪咪去抓。

我跟姐姐看见过好几只猫，但是我们还是觉得咪咪是最可爱的猫!我爱小咪咪。