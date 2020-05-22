【加拿大肝脏基金会专栏】羟氯喹？卫生部警告： 仅应在医生监督下使用！

美國媒體報道，總統特朗普多次在白宮新冠疫情發布會上提到羥氯喹(hydroxy chloroquine)，並表示他本人已服用以預防感染；當有記者提問是否是白宮醫生建議他服用時，特朗普回答說，“不是”。

因為擔心加拿大有人會自行購買和使用氯喹(Chloroquine）和羥氯喹來預防或治療新冠，加拿大衛生部在四月底發布緊急警告提醒公眾：氯喹和羥氯喹可能有嚴重的副作用，應僅在醫師的監督下使用。以下內容均源於加拿大衛生部（healthycanadians.gc.ca/）公布咨訊。

為什麽自行服用氯喹和羥氯喹有危險？

氯喹和羥氯喹是經加拿大大衛生部核準的、用於治療瘧疾和某些自身免疫性疾病的藥物。此類藥物已知可能引起肝臟或腎臟問題、低血糖（低血糖）和神經系統問題，例如頭暈、昏厥或癲癇發作。如果使用劑量過高，或者與其他藥物（例如抗生素阿奇黴素）聯合使用，這些副作用的風險可能會增加。在最嚴重的情形中，對心律的影響可能是致命的。兒童對這些藥物特別敏感，即使小劑量服用也可能導致危險。

目前加拿大有核準授權的新冠特效藥嗎？

加拿大衛生部未授權任何藥物預防、治療或治愈新冠肺炎。衛生部警告加拿大人有關虛假和誤導性宣傳的產品，包括某些口罩、某些消毒劑、植物性濃縮配方、某些洗手液、白樺茸混合物、紫外線燈和牛至萃取油。加拿大政府已公布了符合加拿大衛生部要求的洗手液和消毒劑清單，並提供了在新冠爆發期間使用口罩和呼吸器的指南。所有清單與文件可以在加拿大衛生部網站上查詢。

加拿大及全球範圍內正在研究治療或預防新冠的藥物。獲得實驗療法的最好方法是通過臨床試驗。加拿大衛生部已批準對新冠肺炎進行氯喹或羥氯喹的臨床試驗。迄今為止，來自臨床試驗的數據是有限的，並且結果還不能最終顯示出任何特定的藥物可有效對抗新冠。

我们應該怎麽做？

· 只有在監督治療的醫生為您開處方氯喹或羥氯喹時，才使用此藥物。

· 如果您在服用此藥時有心律不齊、頭暈、昏厥、癲癇發作或其他副作用，請即刻與您的醫生聯系。

· 網上購買藥品時要謹慎。如果您對藥店是否合法存在疑問，請與省區的藥房監管機構聯系。某些網上藥店是合法的，但許多提供危險的產品和服務。

· 使用藥品時若有任何不良反應，或者有關任何未經授權產品的投訴，請報告加拿大衛生部。