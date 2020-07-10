村办小学的老师们 ——“恩师谱”之五（下）

文 / 刘福琪

第一位由县教育局正式派遣进村的老师姓童，城东童家庄人。小伙子二十一、二岁，瘦模窄骨，黑麻悠悠。一望眉眼儿，绝对说不上聪明和机灵，又与朴实和忠厚不一样。先到村委会交上县里的介绍信，由校董领到教室旁边新盖的一间土坯宿舍里。新置办的锅碗瓢盆和必不可缺的柴米油盐都为他准备齐全了。

放下铺盖卷，抄起一把大铁锨，就在院子一角挖起坑来。虽说是星期天，三三两两的学生也闻风而来，纷纷下手帮忙。坑挖好了，童老师又率先一筐一筐往里填沙子。大家问挖坑干嘛，童老师见天已黄昏，肚子也饿了，说：“明天就知道了。”

第二天早晨，该上课了不上课，童老师把四十几个学生招到坑周围，说：“看我给你们表演功夫。”

童老师脱掉粗布疙瘩釦上衣，走到坑边，站定，运气，跳起，一个跟头翻过去，稳稳地蹲在坑中央。学生们眉飞色舞，噼里啪啦鼓起掌来。听到掌声，正要下地干活儿的人们好奇地拐进校门，不大一会儿，观者如堵。

“好！再来一个！”——童老师就再来一个。

“好！再来一个！”——童老师就再来一个。

连翻五、七个跟头之后，童老师汗流浃背，胸脯子大起大伏，还想应邀再来一个。

站在人群里瞅了好半天的教文长顺叔早就看出了问题。一是小伙子厚道得过分，有点二乎；二是看热闹的人们，开始属于欣赏和赞叹，后则是拿人开涮了。

“打住打住！赶快进屋上课。”教文一声命令，童老师这才解了围。

人们一边扛着锄头往地里走，一边说三道四抒己见。

“纯粹一个二百五。”

“怎么派来这么个半生货？”

“咱村的小子们，以后可以上台演武生，闺女们演刀马旦。”

走马灯式频繁更换的老师里，童老师停留时间最短。周日来，周日走，五个星期，五七三十五天，从哪儿来的又回到哪儿去了。不过，这五个星期，我们村欢腾而热闹。每天放学后，好事的人们环坑坐立，阵阵掌声和笑声里，童老师天天累到上气不接下气。

翻跟头，正翻、倒翻、侧翻，我都会，年轻时还比较标准与轻松，就是村办小学里跟童老师学的。

（2019.5.28《中老年时报》）