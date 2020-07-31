多才多艺的狄大头 ——“恩师谱”之七（下）

狄老师开始详剖细述：“宋朝有一名大将，姓狄名青，字汉臣。攻城略地，战功赫赫，西夏侵略者闻风丧胆。吾乃狄姓后人，生来头大，家父认为，这小子肯定聪慧超人，应当做今日之狄青，应当像先祖狄青一样建功立业。”说罢哈哈大笑，继续，“谁想虚度40余年光阴，小学教师一个。家有三斗粮，不当孩子王。哈哈哈。我还当上瘾啦。当上孩子王，比当宰相强。哈哈哈！”

期末考试，我进步大些，大柱和振林也有进步，反正都跟上趟了。一年后初小毕业考试，50名同学，我第25名，狄老师笑道：“一个老头儿去赶集，人家骑马我骑驴。回身看见推车汉，比上不足下有余。”

升学考试，我们三个都以不同名次升入本校高小一年级即完小五年级，记得我位居第十。

音乐课，一把二胡，一只横笛。二胡边拉边唱，横笛先吹后唱。有时教段京剧，如《失》、《空》、《斩》什么的，有时也跟随形势，教教歌颂共产党的《你是灯塔》和关于抗美援朝的《嘿啦啦啦》什么的。简谱教得通俗易懂，几堂课过后，一般的曲谱，一般同学都能边看边唱。大柱哥找不到北，最容易的谱子也不识。狄老师说：“德国有一个叫恩格斯的说过：‘对于非音乐的耳，世界上再美的音乐也是不起作用的。’刘大柱啊，你的这俩耳朵，就是非音乐的耳。”那个时候，农村的儿童少年多孤陋寡闻，知道有个德国，谁知道恩格斯是谁？起哄似的哄堂大笑而已。

劳作课最引人入胜。简单的，省工省料的，一堂课换一样；复杂的，高难度的，两三星期持续做。从四年级到六年级，狄老师一直担任我们副科小五门，前前后后，教我们制作了不少手工艺品。笔套，笔筒，草帽，风筝……有些女同学的作品，真精致，真漂亮，但在老师的样板前，都显粗糙与拙劣。我们不知道，猜不透，狄老师头号大脑袋里，装有多少巧夺天工的手工艺品模型啊！

如果晚生三、四十年，遇上改革开发的滚滚洪流，狄老师的本事和才艺，极有可能大展宏图，蜚声遐迩。虽无缘如其先祖狄青那般南征北战，光宗耀祖，却也可以在文化和艺术领域，让人们知道有一个今日之狄青。可惜生不逢时，60岁退休后，在县城北大街邮局门前摆放了一桌一椅，桌上立起一块小木板，上书四个毛笔字：代写书信。

（2019.6.19《中老年时报》）