继往开来 服务侨社 中华会馆第三十一届理事会成立

作为渥太华侨界成立最早的华人组织，中华会馆62年来，一直致力于服务渥太华华人社区，弘扬中华文化，促进华裔和其他族裔的友好关系，促进华裔融入主流社会，促进华人为加拿大多元文化社会做出更大的贡献。在渥太华有很高的威望声誉。换届改选是中华会馆保持活力，继往开来的重要保证。在新冠肺炎疫情时期，会馆克服困难，以视频云会议方式，成功完成了换届改选工作，翻开了会馆历史新的一页。

换届选举工作从6月20日开始，历时近一个月。通过电话会议、微信、网上调查问卷等方式，充分交换意见。现任理事会遵守《加拿大渥太华中华会馆章程》和渥太华地区相关法规，在尊重个人意愿前提下，公平、公正地推荐出新一届理事候选人。

7月18日上午9点半，在杨扬主持下，中华会馆换届改选线上视频云会议，在Zoom平台和微信平台同时进行。前主席薛金生对上届会馆的发展和重要活动进行了总结，赞扬和感谢理事和义工们的无私奉献。会议高度评价了薛主席连任多届会馆主席的杰出贡献和献身精神。特别在新冠疫情的非常时期，在薛金生主席和王玳瑜顾问的带领下，中华会馆挺身而出，倡导和联合40多个社团及各界朋友，共同以前所未有的规模和声势捐款抗疫，支援武汉疫区和渥太华本土一线医务人员，成效巨大。受到渥太华侨界，加拿大主流社会，各界人士，中国政府和人民的一致好评。

会议尊重老理事杨秀山老师，扈航老师因年事已高，不参选新一届理事会的决定。会馆高度评价和感谢扈航老师和杨秀山老师多年来的无私奉献。并决定颁发贡献奖给这两位前理事。

由前主席薛金生推荐，理事全票通过，杨扬女士当选中华会馆第31届主席。

杨扬多年来乐于奉献，热心公益。是成长于社区，服务社区，具有大局观的新一代社区才俊和领军人物。杨扬获女王大学EMBA学位，现任加拿大帝国商业银行大渥太华地区区域经理；中国侨联青年委员会第四届委员会常委；曾获第十届世界优秀华裔青年。她服务社区15年，任渥太华中华会馆理事会12余年，竭诚努力，促进了当地华裔与当地多族裔，多文化和主流社会的沟通。在历次重大社区活动中均作出了突出贡献，得到各界人士的高度评价。杨扬感谢大家的信任和支持，决心牢记前辈的经验和指导，更努力和新一届理事们共同把会馆精神发扬光大。

在杨扬主持下，渥太华中华会馆第31届(2020年-2022年)理事会成员最终投票确定，选出了常务副主席林平等31名理事：

第31届渥太华中华会馆理事成员名单如下（姓名排列：按姓氏字母）：

曹红健，杜云生，韩敬军，何明轩，李重久，李体茂，李遥，林平，刘少勇，马文浩，马以龙，彭丁兰，Crystal孙，万雪清，王凡，王诗博，王延伟，魏辉，吴艺燕，谢琪，徐汉江，杨晓明，杨扬，杨逸，于康，翟萌，张晓健，张志刚，钟志鹏，朱立亚，朱盼秋。

第31届渥太华中华会馆渥太华本地理事部门分工：

财务部；科技部；外联部；宣传部；文艺部；体育部；商会；老年部。

会议讨论了会馆的建构。认为会馆的发展应与时俱进，新一届理事会决定成立中华会馆国际联络部，并成立北京分部，上海分部和辽宁分部。会馆国际联络部的成立将更有力的发挥会馆作为中加文化交流与互助的桥梁作用，更广泛的服务华人华侨。在此次抗疫情全球保卫战中，作为中加沟通桥梁，为确保医疗物资及时到达中加两国所需前线，做出了巨大的贡献。会议通过并任命，中华会馆第31届理事会国际联络部部长彭丁兰，北京分部部长于康，上海分部部长张晓健，辽宁分部部长李遥。

会馆前主席薛金生先生多年为会馆和社区贡献巨大，理事们的一致决定，聘任薛金生为中华会馆第31届名誉主席。会议决定继续聘请社区元老王玳瑜先生担任中华会馆顾问。

渥太华中华会馆第31届全体理事成员将延循中华会馆宗旨，努力服务好侨社侨胞，促进中加两国交流和友好往来，继续宏扬传统的中华文化，继续帮助广大华人华侨在加拿大建设自己的温馨家园；将继续举办丰富多彩的社区活动,以多种形式来为大家的生活带来更多帮助，关怀和欢乐。