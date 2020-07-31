【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的业余爱好

我有三个爱好。我的第一个爱好是读书；第二个是艺术体操；第三个是音乐。这是我最喜欢的三个爱好。

我喜欢读书。因为我一读书，我就放松。我每一天都读书。上学校之前、学校之间、学校之后和在家等等。我读的第一本书是“The Magic Treehouse”。我一读该系列的第一本书我就不能停下来。我想要开始读“La Dame aux Camelias”，这是亚历山大•杜马斯写的。我读了一点点可是感觉很混乱。

我第二个爱好是艺术体操。我从5岁开始练习艺术体操。我去“Pirouette Rhythmic Gymnastics Club”。艺术体操是一项运动，体操运动员在地板上用以下设备进行表演：箍、球、棍棒、丝带或绳索。我今年用绳子，我上一年用了球。我一开始练习艺术体操的时候，都没有一点儿灵活性，可是现在我快可以坐到过度分裂了。在我开始比赛的3年后，也就是我8岁的时候，我就参加了竞技体操。我参加了AGG(Asthetic Group Gymnastics)。2年后，当我10岁时，我开始进行个人比赛。

我最后一个爱好是音乐。我的乐器是小提琴。我以前弹钢琴，可是我一点儿也不喜欢。我刚刚开始拉小提琴的时候，我很喜欢。我从小时候一直都喜欢古典音乐。我听巴赫、莫扎特、斯特劳斯（第一和第二）、贝多芬、肖邦、柴可夫斯基等人的音乐。我听到的第一首古典音乐是柴可夫斯基的“Dance of The Sugar Plum Fairy”。我一听了，我就很想要拉小提琴，可是我的父母说太难了，不让我拉。这是我的三个爱好。