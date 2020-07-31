文 / 十月 Canada

家里让我去网上买两双拖鞋，一双小号的给老人，一双大号的给孩子。根据家里常年的习惯，我断定这拖鞋要买得物美价廉。虽然说，又便宜又好这事儿完全不曾存在过，但是我仍然打算走这条路。

鞋收到后，我欢天喜地的想听听家里反馈的评价。心里猜想着物美价廉的拖鞋那俊朗的外表，以及即将俘获的赞美。

“鞋怎么样，很不错吧？”我兴高采烈地问道。并且等待着：“不错，真是又便宜又好。”这种令人喜悦的赞誉。

“片儿汤。”家里主事的老大回了一句。

我默不作声。心里想着要不要再去其它网站找找其它物美价廉的拖鞋。但是家里主事的老大没再继续这一话题，我也就继续地保持默不作声了。

这件事儿过去有一段时间了，想必该忘记的已然过去。

但是我仍然默念着那一大一小两双拖鞋。想它们最终的命运是仍然始于足下，还是早早就躺在不知所云的垃圾场里，等待着命运使然。

由于与家人的沟通一直处于高尚的位置，那位置容不得我询问那两双拖鞋的命运。同时，我也不想被家人发现，其实我是对这种小事磨叽的人，我是那样的人。

日子在这种至高点上继续着辉煌，那两双拖鞋的事儿我也仍然记忆犹新。彷佛我未来的所有日子都将与两双拖鞋肩并肩在一起。我们有着相同的负重，我们又相互漠然无语。

无论怎样，这并不妨碍我继续在物美价廉的世界里徘徊。

“我订过几次餐，这家的餐又好吃还又是名餐厅还打八折。”我一口气推介完，看着身边正在为中午吃什么而举棋不定的小袁。

“看地址离咱们不远，那就去这家吃。”我们一拍即合。

那天的天气很热，我们边走边商量着一会儿点哪道菜。我提议了几道菜，由小袁最后敲定了选择。

一切想吃的菜品定夺好，导航显示我们正站在这家名餐厅的门口。可是我们没有看见餐厅。我和小袁不死心，绕着附近来来去去走了一圈。发现这个地区显然只有住宅楼而没有任何餐厅存在过的痕迹。

“我猜，在这群楼宇的某个房间有一个所谓的‘名餐厅厨师’正在给咱俩做饭。”我俩一起笑着，又一起想着那个厨师汗流浃背地把我们预想的菜品盛在盘子里的模样。