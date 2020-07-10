【渥太华 陈大晚诗集】庚子【拋磚引玉新篇】 之〔冷眼末世情〕

同是天涯活著人，各懷忐忑悼新鬼，時光倒流誰不欲，幽靈舊恨也慘淒。

冰封三尺，非一日之寒。放眼寰宇，世風日下，上帝眼中，芸芸人類，無分國界，重價購贖，目的在乎，榮神益人，不言而喻。等而下之，互相愛慕，情同手足，如此這般，新伊甸園，若隱若現。奈何薩旦，不甘蟄伏，蠢蠢欲動，天災爆發，即施偷襲，全球首腦，掉以輕心，疫情轉急，卒不及防，手足無措，隱形殺手，大開殺界，全球頓陷，雞毛鴨血，雞犬不寧，當局高層，不思悔改，毫無悔意，互卸罪責，兄弟鬩牆，變本加厲，互徵巨稅，升斗市民，苦不堪言。天怒人怨，良有以也。縱而言之，追本溯源，罪魁禍首，人言人殊，見仁見智。查以美國為首之西方財閥，早已奠立封建經濟帝國，既得利益團夥壟斷各行各業，安逸久矣，迄大國崛起，圖分一杯羹，自然群起而殲之，以除後患，此乃世紀天災之來龍前奏。

那邊廂，神州憑藉世界工廠夙夜匪懈營運而凝聚龐大資財之魅力，國人非常豪爽之購買力紛紛令西方名店街之商鋪僱員如蟻附羶、刮目相看。毋容置疑，西方之普羅消費者在相形見拙下，「酸葡萄」意識油然而生，憎人富貴厭人窮，遂成為一股「仇華」歪風，方興未艾，遂引伸成為一股天災來龍之插曲。

抽絲剝繭，「樹大招風」及「樹大有枯枝」則為神州之死穴。若求對症下藥則應從「德智體群美」五【育】之「德【育】」入手，換言之，鄧小平之口號「讓小部份人先富起來」已超額完成使命，目前應從速向廣泛學童灌輸四書五經之竅門。題外話：某學者透露：全德國每四家人便收藏一本道德經，天災來龍之變奏曲已無異呈現目前。

最後想引述美國總統甘迺迪於一九六一年發表之宣言：「不要問國家可以為你做什麼？你應該問自己可以為國家做什麼？」作結。看來若將「國家」之辭彙通通改成「上帝」，別有一番滋味在心頭，及即時提供解決天災困局答案。

補遺：綜觀亂局，西方列強，應變不但無方，且亂作一團，有姿勢，冇實際，全部銀樣蠟槍頭，好睇唔好用，要靚唔要命，唔興戴口罩，中正薩旦下懷，從不反省及檢討，冤魂不息，自食其果。反觀神州，當機立斷，戴口罩雷厲風行，閻王清閒，午睡去也。東、西陣營施政之回報，顯現前者晚晚得享安眠曲，至於後者則夜夜傾聽安魂曲。