【新起点律师事务所专栏 】同居，你需要知道的 法律知识（一）

同居，已然成为这个时代普遍甚至流行的一种生活方式，都市男女一边享受亲密无间的爱情，一边保持随时撤退的自由。

然而，两个人好的时候一切都好，分开的时候可就不那么简单了。很多人并没有意识到，有朝一日分手的时候，同居和结婚能够受到的法律保护的程度是非常不一样的。

同居关系

根据安省家庭法(Family Law Act)对于同居的定义，当两个人（异性或同性）以夫妻名义同居生活，包括非婚同居和重婚同居，则双方是同居（Cohabiting）关系，或称为事实婚姻（Common Law）关系（普通法婚姻）。

同居伴侣与结婚夫妻在法律权利上有什么区别？

财产分割：

依据安省家庭法，结婚夫妻在婚姻终结时，基于对夫妻双方同等贡献的承认，默认规则是平分任何财产，50-50，包括在婚姻期间你们获得的财产（即使财产登记在对方名下），以及你们在分居时依然保有的财产。如果婚姻结束，您带入婚姻的婚前财产仍归您所有，但这些婚前财产在你们婚姻期间的任何增值都必须被平分。

而同居伴侣，与结婚夫妻截然不同，不享有安省家庭法法定的财产权利。通常，家具、家庭财产与其它财产归属其购买者。事实婚姻夫妇也没有分享其带入同居关系的财产之增值部分的权利。

如果您为同居伴侣购买的财产做出了经济贡献，但是产权在对方名下，该怎么办？对于同居伴侣，在双方没有签署有效同居协议的情况下，如想分享登记在对方名下的财产，只能向法院起诉对方不当得利（Unjust Enrichment），通过回归信托（resulting trust）和推定信托（constructive trust）争取自己的经济利益。 扶养权（Spousal Support）

结婚夫妻有相互扶养的义务,所以当婚姻关系解除时，处于经济劣势的一方有权向法院申请对方给与赡养费（赡养期限以及赡养费金额视具体案情而定）。

而同居伴侣并不是自动享有该项权利。根据安省家庭法，只有同居已三年、或者共同生育或领养了一名子女，则您可以提出赡养费请求。

未完待续，请关注下期，同居，你需要知道的法律知识 （二）

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