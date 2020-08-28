【新起点律师事务所专栏 】关于子女抚养费的那些事儿（上）

父母双方，无论是婚姻配偶还是同居伴侣，都有责任抚养子女。

什么情况下需要支付抚养费？

父母双方在一起时，双方共同承担子女抚养义务。如父母已分居或离婚，拥有子女监护权的一方必须照顾子女的衣食住行、关心他们的日常需求并且保证家庭的正常运转。失去监护权的一方必须向拥有监护权的一方提供经济支持，以帮助承担照顾子女所需费用。该费用称为子女抚养费（Child Support）。

此外，如父母双方共享监护权，但孩子主要跟随父母一方居住（居住时间比重超过60%），则另一方需要支付子女抚养费。

继父母情形下是否需要支付抚养费？

A为单身母亲，带着一个三岁孩子。A与B相知相恋后，两人结婚或同居。现A与B面临分居，这种情形下，B是否要支付A的孩子的抚养费？

即使B不是孩子的亲生父亲，如果B在与A婚姻或同居期间，通过言行表示出视同A的孩子为自己的家庭成员，并愿意承担作为孩子的父亲所应尽的责任，则B需要支付抚养费。

抚养费多少金额？

在安大略省，“子女抚养费指南（Child Support Guidelines）”规定了子女抚养费的数额。该指南规定，子女抚养费是根据无监护权一方或不经常与孩子生活一方的收入以及需要抚养子女的人数确定的。

具体抚养费金额，请查看以下链接：https://www.ontario.ca/laws/regulation/970391

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