文 / 十月 Canada

脑袋里有很多东西在喘息，也有一些东西在喘息的时候突然咆哮几句。这让我原本安静不了的脑袋瓜子开始敲起鼓来。鼓声越来越劲爆，心想着静静等待着劲爆的势头尽快过去。

每当这种时候，说出口的各种话，哪怕是想了又想，措词自觉谨慎的，都避免说它。

情绪这种东西，它一旦迸发出来火焰，所有的想要说的话，都自然会与火焰融为一体。如若没有收场的本领，就别说那砸场子的话，别说疑问句，别说感叹句，别说，什么都别说。

如果实在憋不住话，可以读一首诗。诗意的远方会缓解很多喘息，会让喘息的人与喘息的声音安静下来。

可喘息声没有被诗词和谐。

它反而借着诗意的懵容，让咆哮越发强劲起来。它摆好了冲向云端的姿势，它放弃了火焰，与诗意融为一体了。这很糟糕，虽说诗意的力气不大，但它的延伸力是绵远悠长的。

幸好，鼓声这时候不再劲爆，它静心地与流水潺潺与溪水清澈那样平和了。

花了几天的时间，我仍旧摆脱不了她的倔强。她突起的额头上挂着汗珠，汗珠在阳光忽隐忽现之下顺着颧骨往下落。她不跟我讲话，任我的双眼一直凝视着她的额头。

我觉得她不想和任何人说任何话，她打算忽略掉周围的一切事物。她只想挥着汗珠子在阳光下使劲地干农活。

她开始拿起铁锹挖坑。

“你打算种花么，或者种菜？”我明知道她对种花与种菜这种事完全不感兴趣，至少是她不感兴趣自己干这种活。但是我还是这么问她，因为我知道反正总是我自言自语，她并不会发慈悲心搭我的言。

果然，她默认了我的自言自语。她仍然在那挖坑，谁也不知道她挖这个坑打算做什么。

“你看你看，这是我昨天晚上烤的面包，觉得怎么样呢？”这回，我使劲地把手机屏幕放在她眼前，她不看都不行的那种近在眼前。

“和你一样丑。”她终于理睬了我的面包的样子。虽然说，她的理睬使我心灰意冷。

“别说疑问句，别说感叹句，别说，什么都别说。”我默默地对自己念叨着。

但我并未打算就此走开，她也没有走开的意思。我们只是各自揣着各自的不同的火焰，凝视着那越挖越长的土坑，陷入各自的不同的困境之中。

“挖个什么鬼坑。”我在心里骂了一句。

然后，我执意地等待着诗意的那绵远悠长的力气，将我带回事情发生之前的快活日子里去。

至于她，她还是那样独自地火大。