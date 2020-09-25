【OTTAWA天天中文学校作文选登】COVID-19对我的影响

文承晞 六年二班

COVID-19并不令人恐惧，我不怕它，因为我可以照顾好自己。我会多洗手，保持社交距离，服用大量维生素C，饮食健康并进行大量运动。我不担心所有人都会丧命，因为我知道每个人都会保持健康。

COVID-19使我无法去上课和参加课外活动，我也只能在Google上与我的老师见面，也无法与朋友见面或交谈。我过去觉得中文学习非常困难，现在不能去中文学校，我觉得压力比较小。

COVID-19的积极方面多于消极方面，因为我不必去中文学校读书，我可以花更多的时间陪伴家人，也可以做我想做的任何事情（除非它不在戶外）。COVID-19还使我可以按照自己的节奏完成作业。但是，我不会错过的一件事是家庭作业和我的老师。

我也不能去排球练习，这是我最喜欢的运动。所以我很伤心，我很想念打排球时和我的队友在一起。恐怕两个月后我会忘记打排球的方式。但是，即使我不去打排球，我也会和妈妈和姐姐一起在家练习。

唯一COVID-19让我担心的事是我奶奶的身体健康，因为她是老年人。我留在家里陪伴奶奶。我和我的姐妹们有时会帮助她得到她需要的东西，我会给她维生素C。