寻常百姓的村庄《络腮胡子的格兰特》

文 / 十月 Canada

收房的日子是一年以后。

我开着车转了好几圈才找到了对应图纸位置上的90号的房子。咋一看，我并不喜欢我挑选的房子的外观颜色。

“怎么是这个颜色，我真是太不负责了。”我评价了自己。

“颜色不赖。”留着络腮胡子的男人说。

“你确定它不赖？”

“很好。”

我相信他说的。

络腮胡子男人是建筑商那边新房验收的负责人。这是收房前唯一的一次验收，很正式的那种验收。我依旧着盲从的特色，继续保持着不负责任的态度匆匆看了一下房子内部，按照表格上对照的部分草草了事，画上对勾或者叉叉，没有完全做好的部分以文字的形式记录下来。

“下周三之前我会全部做好。”络腮胡子仔细看了看他的电子笔记本上密密麻麻的记事，做出保证。

我相信了络腮胡子的保证，所以三周之后我再次去查看情况的时候，我保持了初遇惊喜的心情。惊喜就是他什么也没做，一切还是老样子。不过，他那个保证在我的脑海里仍然保持着鲜味。

我必须让这个保证继续饱有鲜活的深情，以免我愤恼的火气蹿升起来。

经过两个月的拉锯，这件本不完全十分的事情以十分的独有方式结尾。络腮胡子仍然饱含深情地说着客套话：“有事情及时给我打电话。”即使他分明知道，他无法及时地接电话。

“嘿，格兰特，我会给你打电话，我也会写邮件，发手机短信。”说完这些废话，我们各自去了不同的地方。

我去了镇子上所谓的最热闹的地方。

那是一条不算长也不算太短的商业街，街道两旁林立着内容不一的店铺。我看中了位于街口交通灯下面的一家有着落地大窗户的小餐馆，我打算坐在它的某个位置上，和其他无所事事的人一样，看看窗外路过的车辆，同时又喝一杯什么东西。

我这会儿突然感到非常喜悦。我发现自己即将离开一个地方，去往另一处美妙之地，并不再想起那个老地方的娇气劲儿。天气不错的时候，我可以开着车四处乱跑，我即将发现世上这另一处美妙之地与它的美妙之处。