【渥太华 陈大晚诗集】庚子【拋磚引玉新篇】 —〔美中貿易戰的可能發展之來龍去脈序言〕前傳 ——『花旗儒林外史』

亞當斯：〔最後審判〕不是你們東方的，也不是你們中國的。

天庭判官：希臘的聖山，是奧林帕斯山（Olympus）；中國的聖山，是泰山。奧林帕斯山有希臘的群神與上帝。泰山有中國的群神與上帝。〔最後審判〕的主持者，因為奧運移到中國，就改由中國人主持了。順理成章，〔最後審判〕就由我本人主持了。

亞當斯：奧運已經結束了。

天庭判官：你太無知了。奧運從來不止於運動層面，奧運本來就是宗教活動，它的意義絕不止於世界運動會。奧運比世界運動的意義寬得多。不但寬，並且高深而多《維》。《維》到不止三度、四度空間，甚至維到了上天下地，維到了天堂地獄。物理學家再會維，也維不到天堂地獄，可是我郤維到了。試問這法庭怎麼來的？這法庭其實就是你們基督教〔最後審判〕或“末日審判”而確立，不容質疑，庶免浪費時間。

亞當斯：〔最後審判〕是我們基督徒的信仰，你憑什麼審判我？

天庭判官：誰說〔最後審判〕是你們基督徒專利了的？佛教比你們基督教還早吧？佛教講究“死後有報，纖毫受之”，指死後要跟你算總帳，細到一根毛都跑不掉，所以要人生前“莫輕小惡，以為無罪”，〔最後審判〕起來，大罪小罪都清清楚楚，沒有一個逃得掉。總之，〔最後審判〕是普世的，不是基督教只此一家的……

華盛頓：我嘴巴裡的真牙很少，但真話很多。

天庭判官：真話？那要看由誰來認定。你同一代的美國開國元勳們，對你就有惡評。從潘恩的公開信，到傑佛遜的談話，你是厚顏無恥的、貪婪的、聚斂錢財，你等同偽善、出賣朋友、你是公眾眼中的偽君子、世界被你搞糊塗了，說不清你是一個變節者還是騙子……

華盛頓：基於國家利益，道義就談不上了。

天庭判官：我就是要揭露你當年砍掉櫻桃樹邪惡謊言，怎麼威姆斯為你撰寫謊言之一八○○年的版本裡沒有，一八○六年第五版才出現。你們美國人連說謊話都那麼粗心。還有二○○七年十二月五日新聞：“三日公布的代表十六個美國情報機構綜合意見的《國家情報評佔》指出，伊朗早就在二○○三年凍結了核武計劃”，十六個情報機構，一起拆穿了伊朗發展核武的大謊話。

華盛頓：雖然這是一幕〔最後審判〕，但從審判過程裡，我能得知一些資訊，也令人感慨無限。

天庭判官：但你效忠的美國郤是一個有問題的國家。這一〔最後審判〕重點不是法律審判，而是道德審判。

各位看官，〔最後審判〕第一堂告終，第二堂待續……