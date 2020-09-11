班主任教我们做人 ——“恩师谱”系列之十三

文 / 刘福琪

我在保定一中高中就读的那三年，张尚志老师一直担任我们俄语课。高二、高三两年，又当起了我们的班主任。隆准方口，眉如卧蚕，仪表堂堂；如果身高再增加那么十来公分，“魁梧”二字也当之无愧了，板书潇洒而飘逸，发音清晰而动听。其他俄语老师说，张老师是标准的莫斯科音。多年以后回忆，属于俄语老师的那一部分内容，实在模模糊糊，只记得自己曾经跟张老师学过俄语。但关于班主任张老师的形象，大概所有弟子都会清晰如昨。

那个年代的中学生，尤其名校的高中生，根本不存在纪律问题，班主任操不着什么心。学生们想的是“学好数理化，天塌也不怕”“目标清华和北大，对得起妈妈对得起爸”。

尽管如此，50来个血气方刚的年轻人，难免出现这样那样或轻或重的不愉快。不苟言笑的张老师，脸色就更见阴沉那么一阵子。凭借张老师放低放慢的语调和鼻翼处的两道深线，同学们就知道，张老师绝不是温文尔雅、随和柔顺之人。他有脾气，有个性，不轻易发作就是了。关键时候善于克制和控制，是付出过代价的。

印尼归侨周锡鸿，平日里油头粉面，衣服光鲜，天马行空，独来独往，严重的问题是有时夜不归宿。张老师几次提醒，良言规劝。而周锡鸿知过不改，反而强词夺理，文过饰非，甚至蛮横顶撞。张老师终于忍无可忍，怒发了一次脾气。声调依然低慢，只是平添了几丝重浊的鼻音，鼻翼处的深线显然微微抽动：“不要以为生在洋地盘就有了篾视校规和法纪的资本。狂傲蛮横闹个性，是无知和幼稚的表现。我20多年忽大忽小，忽东忽西，自己刨坑自己埋，不就是忘了自己行老几？我要不是闹个性，能沦为小小的高中教员？我年轻时的同事们，最低也是县委书记。哼！”

关于张老师的履历，大家早从不同的渠道七凑八敛地掌握了大概。

张老师是河北完县人，自幼移居东北，直接在俄国人开办的学校里学习俄语。资历很深，“三八式”干部，延安小米延河水，吃过喝过。年轻气盛，桀骜不驯，因屡屡抗上而屡屡左迁。先丢失党票，最后“沦为小小的高中教员”。脚步迈进保定市第一中学的大门，随即大彻大悟，真正明白了人应当怎样作做，世应当怎样处。自以为刚正不阿，难免是刚愎自用——老农老圃还懂得耿直万人嫌呢。

小小的高中教员之职，远不能充分施展满腹的经伦和满脑的智慧。于是他孜孜不倦于业余创作，借以抒发襟抱，疏散块垒。《保定日报》、《河北日报》时不时有张老师的小说和散文发表。文采飞扬，锦绣满纸，但字里行间似乎强压着一股幽怨和郁闷。《三个好朋友》、《40度的电灯泡下》等作品，我都读过，是一种享受，也感到有些压抑。

（见于2019.8.5《中老年时报》）