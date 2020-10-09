河北大学中文系的名师 ——“恩师谱”之十六

文 / 刘福琪

多年以来，中文系一直是河北大学最值得夸口的系。1958年暑假开学后不久，系里召开的迎新大会，能来参加的名师到了八九位，各以不同的身态和神态坐在我们200余名新生前面。系主任王志华女士致词时说：“南开大学中文系自有他们引以为骄傲的饱学之士，王达津先生啊，娄先生娄适夷呀，陈文驹陈先生啊……”

副主任高熙曾先生笑着插话：“还有他们系主任李贺林先生。”

王主任一笑说：“他，勉强算一个吧。”

高主任又一笑：“大名鼎鼎的文艺理论家李贺林先生，是我们芳名远播的王主任的如意郎君。”在场师生一通笑。

王主任继续：“我们的中文系，与南开大学互为伯仲。学术界领军人物，排队一长线，散开一大片。”

王主任介绍的第一位是一级教授顾随，但顾随临时缺席，身体欠佳。不是偶感风寒，一直欠佳，以至于我们这一届还没有聆听他讲课，1960年他就“走”了。顾随的讲座倒是听过一次，几句开场白记一辈子。浓浓的冀南口音：“现在讲新型师生关系，师生之间可以兄弟姐妹相称。不过——顾之京同学好像应当除外。”叫顾之京的女同学狠狠地瞪了他一眼。——他是她的爸爸，她是他的女儿。大家那个笑啊！

第二位叫雷石榆。已经听说雷教授来自台湾，是郭沫若推荐来我们学校的。学富五车，滑稽透顶，上他的外国文学课如同欣赏相声。果然，嘻嘻哈哈着站起来，连手示都具相声演员味儿。

裴学海先生最无特色，但给人们留下的印象最具特色。上中等个头，紫檀色面皮；身材发胖而不臃肿，行动迟缓而不吃力；疙瘩钮釦，千层底鞋；冲学生招招手就坐下，好像有几分拘谨。——走在街上，如果多人把这个老头儿看作乡下老农，一点也不奇怪。

高等学校里，教师上课来，下课走，师生之间一般谈不上感情不感情。印象好与坏，浓与淡，深与浅，就看教师腹中学问和讲课艺术了。学生之所以忘不了裴学海，不是因为他的风度，他是河北老农的风度。一届一届学生感念他，完全因为他的学问和他的名字一样，浩如烟海。

裴先生一直担任我们古汉语课。语速无疾缓，慢慢悠悠一个劲儿；声调无高低，平平板板一口气儿；不带任何感情色彩，没有丝毫幽默氛围。但无虚字，无冗句，字字句句是不掺水分的纯学问，学生只有全神贯注听、埋头速记的份儿。

裴学海，1899年生于河北省栾县，1928年入北京清华园国学研究院，受业于梁启超、赵元任等大师。先秦诸子、两汉三国、魏晋南北朝等汗牛充栋的名著，烂熟于心。小学（古文字学）造诣之深，只有北京大学王力先生可与比肩。其代表作《古书虚字集释》，乃汉代许慎之后第二部划时代文字学巨著。1932年出版于商务印书馆，32开，920页，许多大学的文科专业，一直列为必读书目。该书“以解古书之疑义为要旨”，对历代学者的见解一一辨析，去伪存真，优胜劣汰，见解精当而透辟。

书出版以后，裴老再接再厉，继续往更深处挖掘，向更广处开拓，耗费心血30年，完成了《古书虚字集释》修订本。规模为原著三倍，被列为国家重点科研项目，划入中华书局出版计划。万不料“文革”从天降下，修订版成了裴老现行反革命一大罪状。残酷触及肉体之后，胸前挂上地主分子大牌，押解原籍，不久便凄惨惨死于出生之地。

修订本哪里去了？上至公安部，下至公安局，多方侦察，多年调查，迄今无踪影。普通观念里的小偷大盗，偷钱盗物，绝不会偷盗裴老这古奥艰深、枯燥乏味的超大部头书稿。案犯大有可能是业内人士，但偷来的罗鼓打不得呀！白给中国古文化研究领域造成永远无人能弥补的损伤。罪过呀！

（2019.9.1《中老年时报》）