别开生面联欢会 ——《走进十月的阳光》云端聚(上)

文／华韵琴声

人间最美是秋色，秋高气爽，花好月圆，国庆中秋两节至，双重祝福万里飘！久居家里的人们，多么渴望相聚联欢，但是疫情在持续，隐患未清除，为确保安康，怎能大型现场聚会？我们自己的组织，海老会、华人社区服务中心、中华会馆、犹太人家庭服务中心，充分理解大家欢度国庆的热情，思念家乡的心愿，联袂众乐乐表演队，于9月29日上午云端相聚一堂，举办一场别开生面的联欢会。各组织领导亲临会场，作了热情洋溢的致辞。年过八旬钱会长，与时俱进，在Zoom上亲切慰问，强调心理因素是战胜疫情的法宝，鼓励我们树立信心，战胜病魔。即将退休的耿静惠总监，在华人社区服务中心庆祝45周年之际，述说他们的业绩，引介即将接任的总监，倍觉贴心。中华会馆副主席，我们的老朋友林平，回顾特殊时期，为华裔老人举办的各种讲座，丰富大家生活，送来各种温暖，深受欢迎。犹太人家庭服务中心洋人代表，也诚恳祝福我们双节快乐美满！来自四方组织领导的关切话语，如暖流涌动，温馨舒适！

演员观众先后进入会场，主持人家中呈现的背景画面，巨幅红纸黑字“走进十月的阳光”醒目标题映入眼帘，揭示了今天聚会的主题！五星红旗挂一旁，中秋圆月映上空，“明月寄深情，祖国在心中”。幕前节目精彩纷呈，灿烂夺目，十五个节目各有特色，现撷取几朵花絮与大家分享！

劲歌热舞，形式多样，百花齐放。杨捷生一身绿色礼服，清新脱俗，女中音独唱《草原夜色美》的雄浑歌声深沉激越，表达草原人民热爱生活、热爱家乡、热爱祖国的高尚情怀，壮阔的大草原自然风光更具气魄。段曼丽独舞《奔月花神》专为中秋而编。她精心设计环境布置，四周点缀鲜花，头饰服饰裙摆晶光闪闪，名副其实的花神奔月而去，仙欲飘逸，“但愿人长久，千里共婵娟”，多么美好的向往！丛燕萍独舞《秋日私语》，温馨浪漫，在纯旋律钢琴伴奏下，感悟各种造型，渲染秋天意境，花篮中果实，绿色轻薄纱巾，搭配和谐。正是“秋韵醉玲珑，情怡润花丛。丹枫染层林，心潮逐浪高”。喜悦期盼羞涩，尽在舞姿中。

独唱独舞，遨游云端，直播操作尚易，两人合演，需配合默契，画面呈现才能天衣无缝。新疆舞《打起手鼓唱起歌》，由陈学义、张岚夫妇合演，全套正宗新疆舞服、帽子、靴子，节拍欢快，舞姿优美，表情丰富，展现一幅美好生活的动感画面，表达人们心中的喜悦与憧憬，流露出热爱家乡建设祖国的豪情壮志。《三月里的小雨》，是主持人叶玉明携同外孙女的表演唱。灵感来自童趣！孩子们爱雨，喜着雨鞋玩掏沙嬉耍，姥姥选择这首儿歌，带着一颗爱心，张开想象翅膀，走进大自然，与小雨对话，和小溪聊天，轻松愉快，尽享天伦之乐！你看，身着小旗袍，手撑雨伞的女孩多么可爱！年轻的外婆慈祥亲和，诗情画意，温馨之家！

三人以上就要录播啦！脍炙人口，耳熟能详的台湾歌曲《外婆的澎湖湾》，男女三重唱来自国内，杨勋、朱涛、杨巍，合作演出，创意十足。沙画的背景，外婆的形象，岁月的沧桑，祖孙的亲情，对夕阳美好的眷恋，表现得淋漓尽致！观看的你是否有此同感？

四人合唱得选择在室外录播了。男女声小合唱《You raise me up》，陈学义、孙克宁、杨捷生、江国梅，男士西装革履，领带皮鞋，尽显绅士风度，小姐长裙曳地，淑女气质，两两相视，用英语表达面临困境，仍要坚强，勇敢前往，你给我信心，给我鼓舞！演唱者感悟其中，超越内涵，尝试较准确的英文发音，他们成功了！