【OTTAWA天天中文学校作文选登】圣诞节烹饪比赛

六年二班 Raymond

每年圣诞节我们家都有一个特别的活动，就是孩子们烹饪比赛，做饭给大人吃。

今年我的姑姑出的题目是挑战印度烹饪(taste of India iron chef challenge)。姑姑把我们分成三个队Taj mahal（泰姬陵)，Varanasi（瓦拉纳西)，Jaipur（斋普尔)。泰姬陵队有我，Amanda，Johathan(表哥)，Henrika和Kow Kow。瓦拉纳西队有Danica，Andrea(表姐)，Alex，Brianna, 和Christopher。斋普尔队有哥哥(Roy)，Patrick，Allison(表姐)，Nicholas。

每个队至少要做三样菜。我们泰姬陵队做了Pakora炸鸡、Sri Lankan鸡咖喱和Gulab Jame balls。瓦拉纳西队做了Fried Matarda、Curry Chicken、印度米饭、Jaralu和Mango lasi。斋普尔队做了Mango Chetnins、lamb curry、fried veggies bun、柠檬饮料和chickpeas。每样菜都很好，比餐馆的好吃，色香味俱全。我的Sri Lankan咖喱鸡很辣，我喝了很多Mango lasi。Pakora炸鸡，一眨眼就被抢光了，妈妈没抢着。Lamb curry是最受好评的。

吃完后，大人们要给每个队打分数。哥哥的斋普尔队获得第一名，泰姬陵队和瓦拉纳西队并列第二名。我们忙了一天，也玩了一天。我们做得开开心心。