【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜爱的中国食品

Bi Jenny 毕晋宁

中国有很多食品，我最喜欢的食品是：北京烤鸭。北京烤鸭是一个代表中国的食品，也是北京最有特色的菜之一。对于北京的游客来讲，这是一个不可错过的美食。如果想品尝，就必须在北京排队等。这也是外国客人喜爱的中国食品。周恩来总理以前经常在北京全聚德（Quanjude）烤鸭店招待外国的客人。

吃北京烤鸭不会浪费，因为可以一鸭三吃。一鸭三吃就是一只烤鸭有三种吃的方法。

第一种方法：鸭皮蘸糖，用切成薄片的烤鸭皮蘸上甜蜜的糖。

第二种方法：鸭肉裹饼，把鸭子的皮和肉切成薄片，加上甜面酱、大葱丝，然后用面皮包在一起吃。

第三种方法：鸭骨架煮汤，把片完鸭肉的鸭骨架拿来煮汤。

因为北京烤鸭很有名气，北京有很多专门卖烤鸭的餐馆。两个很有特色的就是全聚德(Quanjude)和便宜坊(Pianyifang)。北京烤鸭有很讲究的做法，是放在炉子里用炭火烤出来的。北京烤鸭有不同的烤法：全聚德用的是挂炉烤法，而便宜坊用焖炉方法。做这个好吃的鸭子需要这些食材：一只鸭子、蜂蜜、醋和一些香料。这样，你就可以烤出来一个非常好吃、又甜又香的北京烤鸭。烤好的鸭子是金黄色，皮很脆，肉也嫰，我一想到它就会嘴馋。我觉得烤鸭上最好吃的就是皮，那个又脆又甜的皮，真的太好吃了。这就是我最爱吃的北京烤鸭，瘟疫结束了就可以回中国去吃了!