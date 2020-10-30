寻常百姓的村庄《单身男女》

文 / 十月 Canada

那些渴望立即二婚的女人们，那些不点头结婚的男人。

单身男人应自成标签，有俊朗的外表，有博学的头脑。他随便说点什么话，都能博女人开怀一笑。当然，村里没有这样的男人。不过没关系，挡不住她说：无眠辗转，寤寐无言。他接了一句：佳节从愁里过，壮心偶旁醉中来。

单身女子也自我标签，温柔可爱气质好。气质这种东西，苍白无力的时候就需要以工作不错、收入不错的小因素补充补充。

李女与孙男约了见面，见了面才知道还是不见面更好。



“我只要听见她电话里的声音，我就什么感觉都在线了。但是见面的时候我只想赶快结束。”

“后来呢，又打电话了？”

“回家后打电话，那声音带着感觉重新回来了。”孙男说这话的时候显得尤为苦恼。

“他不是那种令我一见面就心动的样貌。当然我也知道，我们已然过了那年纪。处处看看吧。”李女对双方见面的感觉很大众点评。

“再处处么？”

“处处吧。”孙男说。

“还处处么？”

“处处吧。”李女说。

李女和孙男处了一个月的时间，俩人决定同居。加拿大的离异男人通常都是净身出户，离异的女人都有房。所以孙男搬去了李女家。

“每周都是我买了一冰箱菜，他什么也不买。偶尔买点水果回来，我也不吃。他就是每天收拾家给我做饭。”李女说。

“他给你房租么？”

“给什么房租，来我这里白吃白住。”李女抱怨着。

“她今天又说让我搬走，她下次如果再这么说，我就真搬走。”孙男拿起酒杯，干了这杯葡萄酒。

“我就想了，还需要有下次么！说一次就可以搬走了。”大严家的一整箱葡萄酒，被这几天频频过来诉苦的孙男喝掉半打。大严这男人买酒但不沾酒。

“孙男就是太会过日子。如果是我，起码要给人家女同志家用的钱。”大严偶尔也和我聊点八卦。

孙男与李女同居三个月的时候，李女第一次提出结婚，后来李女又多次提出结婚。孙男每次都说暂时不想结婚，再处处。“那你想什么时候结婚？”李女一再追问。

“不想结婚。”孙男被追问急了，就说了实话。

“你搬走吧。”李女又说了让他搬走。在李女家住了半年多，这回孙男也没有犹豫。他暂时搬去了大严家，喝完了余下的半箱葡萄酒后，找好了房子搬出了大严的家。

“孙男最近怎么样了？”我问大严。

“他又找了一个会计，又搬去会计家住了。”