【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的中国食品

陈美佳

我在一个中国的家庭长大的，毫无疑问吃过很多中国食品，但是我最喜欢的中国食品肯定是面条。

我是从小开始吃面，我的妈妈和爸爸都给我讲当我小的时候他们就每天给我喂面。我每天热切的吃面，妈妈把醋也倒在面里，我吃的可好了。从我小时候开始，我就一直很喜欢吃面。我的全家都喜欢吃面，他们在自己的面里调辣椒，但是我不喜欢吃辣的食品。

我家是自己做的面条，先和面，把面和好，在等面发好的时候。然后我们就把要压的面分成更小的部分，称为面饼。所以当我们压的时候不会有麻烦。之后就开始用压面机把所有的面饼压一遍。在压面机上从厚到薄共分了六档。在每一档都把面饼压一遍，压成光滑的长条。自此面就压的平平的。然后切换到面条档，压成想要的宽度。面条的粗细可以通过两个档位来控制。把面放在锅里，然后煮一会儿，面就做完了。但是我的家也放很多其他的食品，比如韭菜、豆芽菜、西红柿、香菜、豆角、豆腐、土豆等等。

我们也吃不同样类型的面，我妈妈和爸爸喜欢做牛肉臊子面，我更喜欢吃鸡蛋和西红柿拌面，而我的哥哥就喜欢吃长面，有时候他自己做面让我们尝一尝，看看我们喜欢还是不喜欢这个味道。我的哥哥做的面挺好吃的。当妈妈和爸爸说我们会吃面的时候，我和哥哥都很激动，我们觉得家里做的面可好吃了，味道很香，面很精细，面里放的蔬菜也很好吃。有时候，如果我非常饿而面又太香时，我就会吃第二碗。我的妈妈、爸爸和哥哥每天都吃两碗，他们也都把辣椒和盐调在面条里边，就不会觉得面条很淡，没有味道。我觉得面并不需要调更多醋、盐和辣椒，面条的味道和汤的香味已经够了。吃家里做的面比餐厅吃的面好吃多了，家里的味道显得更温暖，餐馆的面更像不是他们自己自制的。当家里有人过生日，妈妈就会给他们做长面，因为按照中国的吃面文化，当你过生日一定要吃长面，来表达长命百岁和让人们有一个健健康康的生命的意思。

面条对我来说是代表中国的吃文化，也代表了我的家庭是从中国来的。