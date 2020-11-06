【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的食物

林靓瑶

爸爸妈妈总是叫我“小馋猫”，因为我喜欢美食；而我喜欢叫自己“美食家”。在所有的美食当中，我最喜欢的就是南京盐水鸭，而且一定要是妈妈做的。

妈妈是南京人，她经常开玩笑说她是吃着鸭子长大的。对我来说妈妈做的盐水鸭是最好吃的，不咸不淡，而且味道独特。首先妈妈会挑选中等大小的鸭子。然后洗净、晾干。妈妈做盐水鸭有两个小窍门，一个是腌鸭子，一个是煮鸭子。腌鸭子的时候，妈妈先炒香花椒盐，然后趁热均匀地抹在鸭子的身上，腌制二十四小时。煮的时候，水没过鸭身，水里放四片生姜，两颗八角，一根葱。妈妈说这样可以去掉鸭子的腥味，却不影响盐水鸭的香味。每当妈妈煮鸭子的时候，我都会在妈妈旁边当她的小帮手。有时拿根葱，有时递一下盐，当然有时候也会帮倒忙。记得有一次我不小心，把盐罐子打碎了，妈妈从来也不骂我，只是叫我下次要注意了，不要犯同样的错误。

当鸭子煮好后妈妈切鸭装盘，我总是会偷吃一块。这时候妈妈总是笑咪咪地问“小馋猫，味道怎么样啊？”我抿着嘴，歪着头，看着妈妈，过一会儿，才大声说：“味道好极啦！”我和妈妈同时大笑起来。屋子里充满了我的笑声和盐水鸭的香味。

我喜欢盐水鸭，不仅是因为它的美味，更是因为它带给我的欢乐。