寻常百姓的村庄《仇恨皮卡》

文 / 十月 Canada

宋无常带着一脸假笑冲我走过来，问我要不要去买彩票。我说不去，我说了好几个不去，又摆出一副非常坚定的不去态度。他非不行，拽着我的胳膊说：“走走走，去买彩票。”就把我推上了皮卡车。

来来回回一圈回来，下来车，我头晕目眩的。



“皮卡车的车座太硬了，坐着累人。”我告诉老李，说我现在开始仇恨皮卡车了。

“买彩票才有希望离开你的村子。”

“不买彩票我也可以离开这个村子。”

“那为什么现在还没离开？”宋无常振振有词。

“你确实需要买彩票，然后立即离开这里。”老李说。

“今年咱村的房价涨了不少。”

“嚯，单车库的独立屋都卖到90多万了。”

“现在3000尺以上的房子挂牌价都在120万以上。”

几个村民停在人行道上议论纷纷，他们带着不同风格的伪装的笑脸，个个显得喜气洋洋。房价上涨让彼此无比欢心。

这是村里人的喜庆。

我找了地产经纪让她把我的房子挂牌。又约好了搬家公司，约了入住新房的各种必要的预约。

和宋无常一起买的彩票没有中奖，这让我一时更是无法与他保持偶尔的联系。

“他已经颠颠簸簸带我去老远的一个地方买过两回彩票了。”我一直和老李抱怨着皮卡车的颠簸。

“怎么好久没信儿了？”宋无常打来电话，我接了。通常情况下，我不接这种问寒问暖的瞎耽误工夫的电话。但我无法屏蔽所有我想躲避的人，有事再联系，没事就不用嘘寒问暖的这一类人。

“都挺好的没额外的事。”我们互相报了平安。

我希望作为自己的我，在大伙心中也是同样属于没事就不用嘘寒问暖的这一类人。今天我离开村子，我不会回头思念。又某一天，我们互相离开时，同样不假装未来的某时，我们会回头思念彼此。

仇恨皮卡是伪命题。

《完》